中國抗議美艦在南海執行任務 美海軍駁斥

美國海軍巡洋艦「昌塞勒斯維號」。（圖取自facebook.com/USS.Chancellorsville）

對於北京 當局抗議美軍艦隻在中國控制的一處南海島嶼附近進行「自由航行」，美國海軍今天予以駁斥。這起事件再次引起人們對這個世界潛在軍事熱點之一的關注。

美聯社報導，美國海軍第七艦隊採取不同尋常的舉措，對中國反對美軍艦隻今天所執行的任務提出反駁，稱中國「一直歪曲美國合法海上行動、並維護其對南海過度和非法的海事主張」。中國宣稱對幾乎整個南海擁有主權。

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美國海軍表示，中國廣闊的海事主張對南海沿岸國家的航行和飛越自由、自由貿易和暢通無阻的商業以及經濟機會自由構成嚴重威脅。

「只要有國家在持續聲索和限制權利時超出國際法所授予權利，美國將繼續捍衛所有國家都獲保證享有的海洋權利和自由。」

美國海軍今天稱，其飛彈巡洋艦昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）「在符合國際法的情況下，在南沙群島附近的南海維護航行權利和自由」。

這是美國總統拜登 和中國國家主席習近平本月14日在印尼峇里島舉行峰會、希望緩和兩國緊張情勢後，美國海軍軍艦首次在南海執行「自由航行行動」（Freedom of Navigation Operation, FONOP）。

中國稱這一行為是非法的，並宣稱已出動海軍和空軍發出警告並驅離該艦。

中國南部戰區發言人、空軍大校田軍里稱：「美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證。」

田軍里說：「中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。」