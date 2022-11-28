白宮：美國依法提供台灣自我防禦能力 這點不會改變

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）28日在白宮舉行例行記者會。美聯社

華爾街日報報導，美國為了軍援烏克蘭作戰，延宕了對台的軍售交付速度，不利台灣防衛；對此，白宮 表示，美國持續評估與平衡自身及盟友的戰備庫存，美國依據法律和政策來提供台灣自我防禦的能力，這點不會改變。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）28日在白宮例行記者會被問及此事，他說，不討論個別系統的軍備庫存，但美國密切關注，確保美國和盟友夥伴的戰備狀態。

柯比表示，美國不斷在自身庫存、盟友與夥伴的庫存、軍售對象，以及烏克蘭對抗俄羅斯侵略所需之間求取平衡，五角大廈隨時對總統拜登 報告軍備支出對美國戰備的影響。

此外，柯比說，美國和盟友夥伴表示聯繫瞭解其戰備需求，因為其中許多人都仰賴美國系統，包含台灣。

柯比表示，拜登政府日前批准對台灣的10億美元軍售，美國當然會持續關注台灣的軍售需求和時機；美國嚴肅看待協助提供台灣自我防禦能力的責任，這根據法律和政策，且這點不會改變。

根據華爾街日報掌握，美國對台軍售延遲交貨總值已從去年12月的逾140億美元，擴增至187億美元，其中包含2015年12月台灣訂購的208組標槍反戰車飛彈，以及215枚刺針防空飛彈；兩筆訂單至今未交付運抵台灣。