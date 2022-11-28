美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

中國堅持「動態清零」持續引發各種防疫亂象。美國駐北京 大使館微博28日晚間特別發布一則「美國駐華使團致美國公民 的聲明」，鼓勵所有美國公民為自己和家庭成員保存14天的藥物、瓶裝水和食物供應。

這則聲明反映美國大使館對於當前在中國的美國公民處境的擔憂。聲明強調，「海外美國公民的安全、健康和福祉是美國最高等級的優先事項。美國公民因為最近在中國新冠感染人數的上升而受到影響，我們正在積極與他們一起努力並向他們提供幫助。」

這份聲明稱，「隨著疫情的發生，中華人民共和國政府已擴大了新冠疫情防控舉措。這些舉措可能包括居家隔離、大規模檢測、場所關停、交通中斷、封控以及有可能發生的家庭成員分離。」

美國駐北京大使館建議美國公民，應備妥14天的藥物、水和食物。（截圖自美國駐華大使館微博）

聲明指出，美國駐華大使伯恩斯和使團的其他官員已經定期向中華人民共和國高級別官員直接提出美國政府對其中許多問題的關切，並將繼續如此。

在此之前包括日本 、法國等國已經相繼對中國現行防疫政策表達關切。

日本共同社23日引述日中關係消息人士透露，日本首相岸田文雄17日與中國國家主席習近平在泰國會談時，就中國大陸實施的「動態清零」政策轉達了日本經濟界希望放寬防疫措施的訴求。

消息人士擔心，「若繼續執行過度的防疫措施，可能對包括日中在內的國際經貿關係造成重大影響」。

報導稱，由在華日企組成的中國日本商會本月公布一份請願書，指出新冠政策的出行限制措施不合理，已對企業活動造成負面影響，希望北京市政府能夠放寬。

報導稱，北京近期感染人數上升，日本大使館所在的朝陽區人數最多。市內交通量大幅減少，PCR檢測點排起長龍。

法國駐北京大使館微博24日也發文稱，「中國的動態清零政策對駐華法國企業造成了影響」。

該則微博指出，法國企業在中國提供了57萬個就業機會，法國企業非常歡迎北京當局11月11日宣布的「優化防控工作的20條措施」，但中國法國工商會注意到，該政策宣布以來，實際的執行結果並未達到駐華法國企業的預期。

中國法國工商會重申，法國企業希望看到，在不久的將來中國能制定明確的戰略，盡快走出「動態清零」政策。中國對於法國企業來講仍然具有舉足輕重的作用，為使中法兩國貿易和雙向投資得以持續和發展，透明、可預期和公平的營商環境必不可缺。