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加拿大印太戰略指北京日益具破壞性 中國提嚴正交涉

記者賴錦宏／即時報導
中國國家主席習近平16日在G20峰會場邊公開斥責加拿大總理杜魯多。（路透）
中國國家主席習近平16日在G20峰會場邊公開斥責加拿大總理杜魯多。（路透）

加拿大昨日（27日）推出新的印太戰略，將投入更多資源應對日益具有「破壞性」的北京，同時也要在氣候變遷和貿易議題上與北京合作。

中國外交部發言人趙立堅表示，加拿大發布的有關戰略涉華（中國）內容充斥意識形態偏見，渲染炒作所謂「中國威脅」，對中國無端指責攻擊，中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向加方提出嚴正交涉。中方始終堅持和平發展，倡導開放包容，踐行合作共贏，始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者。

趙立堅強調，加方曾多次表示重視對華關係，願本著向前看的態度，致力於改善和發展對華關係。加方應言行一致，拿出誠意和善意，秉持求同存異的精神，奉行理性務實的對華政策，用行動將承諾落到實處。

中國駐加拿大使館稍早亦已表示強烈反對，敦促加方認清時代潮流和國際大勢，摒棄冷戰思維，停止破壞地區和平穩定、損害中方利益的行徑，停止在涉華問題上搞政治操弄、干涉中國內政。

路透報導，這份長達26頁的文件提到26億加幣的支出款項，包括提升加拿大在印太地區的軍事部署和網路安全、緊縮外國投資法規以保護知識產權，並防止中國國有企業收購重要的礦產供應。

加拿大的印太戰略文件表明，中國是一股「日益具破壞性的全球力量」，並正尋求將國際秩序塑造成日益偏離加方利益和價值觀的環境，加方會根據當前中國的現實和清晰的評估採取應對方法，在存在深刻分歧的領域挑戰中國。

在台灣問題上，文件重申一個中國政策不變，並表示會反對任何威脅台海現狀的片面行動。

文件也提到加拿大將在氣候變遷、全球衛生和核子擴散等議題，與北京合作。

加拿大 北京 氣候變遷

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