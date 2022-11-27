在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

中國的抗議人士已轉向用白紙來表達他們對COVID-19限制措施的憤怒，這項罕見、廣泛的公眾異議表達已超越社交媒體，進入中國一些街道和頂尖大學。

路透報導，網路上流傳的圖像和影片顯示，南京和北京 等城市的大學學生舉著白紙進行無聲抗議，這項策略部分是為了逃避審查或逮捕。

儘管世界大部分地區都在嘗試與COVID病毒共存，中國仍在堅持其強硬的清零政策。

最近一波怒潮是由烏魯木齊24日一場公寓大火導致10人死亡所引發，這座遠在西部的城市，有些人被封鎖長達100天，有人猜測COVID封鎖措施可能阻礙了居民逃生。

根據目擊者以及影片，上海昨天深夜一群人開始聚集，他們舉著白紙，為烏魯木齊遇難者舉行燭光守夜活動。

一段流傳甚廣、據稱為昨晚所拍但無法獨立查證的影片顯示，一名女子獨自站在南京中國傳媒大學台階上，手拿一張紙，後來一名身分不明男子走入現場搶走它。

影片來源：YouTube

其他圖像顯示，隨後有其他數十人拿著白紙走上大學台階，他們用手機的手電筒照亮夜空。

後來可以見到一名男子斥責抗議人群。在路透所看到的影片裡他說道：「有一天你們會為你們今天的所作所為付出代價。」

人群中有人喊道：「國家也必須為它所做的事付出代價。」

在中國，廣泛的到場抗議很罕見。在中國國家主席習近平主政下，異議空間被消除殆盡，迫使人民大多在社交媒體上發洩，並與審查人員玩貓捉老鼠遊戲。

今天聚集在北京清華大學校園唱中國國歌的人群中，可以看到類似的紙片。

路透在聊天群組中見到成員分享的內幕消息，至少一場籌畫中的示威，抗議者獲建議攜帶一張白紙。

2020年香港抗議活動高峰期間，當地活動人士也舉起白紙抗議，以避免出現國安法禁止的標語。莫斯科的示威者今年也用白紙來抗議俄羅斯與烏克蘭的戰爭。

昨天，一名王姓北京居民與鄰居一起向地方當局施壓，要求解除對其公寓的封鎖，他說自己在聽聞涉及COVID政策的「二次災害」時，感到悲哀。

王提到社交媒體上引起眾怒的事件，包括一名孕婦在1月間被西安一家醫院拒收後流產，貴州一輛運送被隔離人員的巴士發生致命車禍，以及蘭州一名小男孩在封鎖期間死於煤氣中毒。

他告訴路透：「這些都可能發生在我或我妻子身上。」

一些網路使用者透過微信 或微博 發布空白白色方塊或他們拿著白紙的照片來表達聲援。到今天早上，「白紙行動」的標籤在微博上被封鎖，引發用戶對審查制度的哀嘆。

一位微博用戶寫道：「如果你連一張白紙都怕，那說明你內心脆弱。」