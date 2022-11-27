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馬克宏本周二將訪華府展現法美團結 擬藉機為歐企發聲

中央社巴黎27日綜合外電報導
法國總統馬克宏本周二將訪華府。(美聯社)
法國總統馬克宏本周二將訪華府。(美聯社)

法國總統馬克宏本周二將訪華府，接受拜登總統款待。這場罕見的國是訪問旨在凸顯法美友誼，而非大西洋兩岸激烈的經濟競爭，但仍將觸及美國「降低通膨法」對歐企的衝擊。

美國、英國、澳洲去年宣布成立新三方安全聯盟AUKUS，澳洲取消與法國的巨額潛艦交易，轉而與美國合作打造核動力潛艦艦隊，使得法美關係瀕臨崩潰。

事發一年多後，預期兩國將在俄羅斯、中國等共同威脅上展現團結。

但美國的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）將成為這次會談的棘手議題。歐洲方面表示，歐洲產業本已面臨俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格上漲的衝擊，美國這項大規模補貼國內製造業的方案，可能對歐洲產業帶來致命打擊。

馬克宏（Emmanuel Macron）此行將試圖說服美方，在盟邦面臨來自中國的激烈經濟競爭之際，不削弱歐企符合美國利益。

一名法國外交官匿名告訴路透，法國將大力主張「當前顯然存在中國挑戰，我們能協助讓歐洲聯盟（EU）其他成員不再天真看待此事，但你不能在中國議題上要求我們幫忙，又用降低通膨法對待我們」。

一名法國總統幕僚表示，馬克宏將以墨西哥和加拿大取得的豁免為典範，嘗試為歐洲企業協商豁免。

這名幕僚指出，美國是德國汽車製造商一大出口市場，降低通膨法補貼美製電動車，讓德企深受其害，雖然法國汽車製造商不出口至美國，但法國有大型汽車零組件供應商，也會受到影響。

由於法國盼望提升兩國核能合作，能源議題也會是這次白宮會談的重點。馬克宏希望法國建造更多核子反應爐，但現正疲於解決老舊核電廠的腐蝕問題。

法國電力集團（EDF）已從美國核電廠營造商西屋（Westinghouse）找來焊工等數百名專業技工，以協助解決法國核電廠的問題，同時避免歐洲今年冬天停電。

幕僚還說，馬克宏也將造訪路易斯安納州，表面上是要向路州的法國歷史致敬，其實也是要談能源議題。

法國道達爾能源集團（TotalEnergies）在濱臨墨西哥灣的路州擁有一座大型液化天然氣接收站。馬克宏曾抱怨美國出口的天然氣價格高昂，他表示此行會跟拜登（Joe Biden）提起這項問題。

馬克宏8日對法國業界高層說：「美國生產便宜的天然氣，卻高價賣給我們。除此之外，他們又大肆補貼某些產業，削弱我方計畫的競爭力。」

「我認為這樣不友善，月底我將秉持友好精神前往華盛頓…坦率要求公平競爭。」

馬克宏 汽車 天然氣

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