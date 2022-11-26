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棄拜登 馬斯克：如果德桑提斯2024出馬選總統 我會支持

記者胡玉立／即時報導
共和黨內聲望日升的佛州州長德桑提斯若有意2024問鼎白宮，得到推特新東主馬斯克的支持。(Getty Images)
共和黨內聲望日升的佛州州長德桑提斯若有意2024問鼎白宮，得到推特新東主馬斯克的支持。(Getty Images)

在共和黨人對川普第三次進軍白宮顯得熱情缺缺之際，社群媒體推特(Twitter)新東主、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）25日深夜推文表示，如果佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)出馬競選2024年總統，他將予以支持；馬斯克並形容，德桑提斯是個「明智和中間派的選擇」。

署名@ProudElephantUS的推特用戶25日詢問馬斯克：「你會在2024年支持德桑提斯嗎？」馬斯克答道：「會。」馬斯克指出，他以前一直是歐巴馬政府的「重要支持者」，2020年他「不情不願地」支持拜登總統而非川普，但他對拜登過去兩年執政結果感到失望。

馬斯克10月底以440億元收購推特。他在推特公開自己的黨派偏好，期中選舉前夕敦促他的1億1500萬名追隨者支持共和黨人，他與用戶談論其政治世界觀和他決定讓川普重返推特，毫無忌諱的表態作風，讓他與試圖在公眾眼中保持中立姿態的推特主要科技高級主管決裂。

在2021年1月6日川普死忠支持者衝入國會大廈後，川普的推特帳號遭到暫停。馬斯克19日恢復了川普推特帳號，但川普未在推特平台發文，並表示無意重返推特，將繼續留在自己的社群媒體網站Truth Social。

對此，馬斯克25日推文寫道，「我不介意川普沒推文。重點是推特改正了禁止他帳號的嚴重錯誤。他的帳號沒有違反法律或服務條款，卻被禁用。不讓在位總統使用推特平台的作法，破壞了大半美國民眾對推特的信任。」

全國各地共和黨人，包括過去力挺川普的部分支持者，近來紛紛表示川普應該為該黨期中選舉表現不如預期承擔責任，現在該讓別人出頭了。川普在期中選舉結束一周後，於佛州海湖莊園正式宣布參選2024年總統時，許多頂級支持者並未現身，有些人解釋自己缺席是因為天氣因素。

德桑提斯至今尚未宣布參選總統；但他在期中選舉以近20個百分點的得票優勢，輕鬆連任佛州州長。

推特新東主馬斯克25日表示會支持佛州州長德桑提斯問鼎2024白宮。(美聯社)
推特新東主馬斯克25日表示會支持佛州州長德桑提斯問鼎2024白宮。(美聯社)

推特 川普 馬斯克

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