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連續多起重大槍擊案 拜登誓言推動槍枝管制

中央社／華盛頓24日專電
總統拜登誓言會致力推動槍枝管制。（美聯社）
總統拜登誓言會致力推動槍枝管制。（美聯社）

過去2周，全美發生多起重大槍擊案，美國總統拜登今天誓言會致力推動槍枝管制。不過由於共和黨取得聯邦眾議院多數黨席次，拜登政府想推動槍枝管制政策將十分不易。

過去2周，全美發生多起重大槍擊，包括15日的維吉尼亞大學（University of Virginia）槍擊案，造成3名現役美式足球校隊隊員遇害、2名學生受傷。科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）同志夜店Club Q於19日深夜發生槍擊案，5人喪生，25人受傷；維吉尼亞州切薩皮克市（Chesapeake）沃爾瑪（Walmart）賣場22日深夜賣場員工開槍濫射，6人遇害，6人受傷。

連續多起重大槍擊案讓槍枝管制議題再度浮上檯面。拜登（Joe Biden）今天被媒體問到最新發生在沃爾瑪的槍擊案時表示，對這些槍擊案件感到厭倦，應當有更嚴格的槍枝管制法。

拜登表示，「紅旗法」（Red Flag Laws）未能在全國範圍內執行十分荒謬。「紅旗法」允許執法人員得以沒收認為對自己或他人構成威脅的個人所持有的槍枝。

他也指出，仍允許購買半自動武器是不對的，這沒有社會救贖價值，「零，沒有。除了槍枝製造商的利潤外，沒有任何一個、單獨的理由」。

僅管共和黨重掌眾議院，拜登仍表示會嘗試，「試圖擺脫攻擊性武器」。

美國在8日舉行期中選舉，共和黨拿下眾議院220席的過半數席次，成為眾議院多數黨。參議院則仍由拜登所屬的民主黨主導。共和黨人多數反對嚴苛的槍枝管制法案，這意味明年1月初新國會開議後，拜登政府若想推動槍枝管制法案，將面臨來自反對黨的重大阻擾。

拜登 槍擊 共和黨

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