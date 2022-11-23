我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩大餐何時吃？ 「這時段」最受歡迎

「眼睜睜看3同事被殺」 維州沃爾瑪槍案生還者曝驚悚瞬間

8年6槍案 沃爾瑪緊縮售槍 購槍年齡上調至21歲

記者顏伶如／即時報導
維州奇薩皮克市警方23日天亮後在沃爾瑪超市現場辦案。(Getty Images)
維州奇薩皮克市警方23日天亮後在沃爾瑪超市現場辦案。(Getty Images)

沃爾瑪(Walmart)身為全美規模最大零售商，經常處於槍枝暴力辯論核心。雖然全國各地連鎖分店裡都有賣槍，但隨著過去幾年大規模槍擊案件頻傳，沃爾瑪對於槍枝銷售開始嚴格限制，包括不再販賣手槍以及AR-15等款式的步槍，並把消費者買槍年齡調高到21歲。

維吉尼亞州奇薩皮克市(Chesapeake)沃爾瑪分店22日晚間驚傳槍擊，槍手為沃爾瑪經理；從2014年以來，沃爾瑪已發生六宗大規模槍擊案。

2019年8月，德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪分店發生槍擊案，共有23人死亡；這起事件發生後，沃爾瑪要求國會與當時的川普總統加強購槍背景調查，攻擊型武器是否應該全面禁售，成為輿論熱議焦點。沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)當時發表聲明表示：「如同以前我們曾經看過的，駭人聽聞事件發生後，過一陣子就不再受到矚目。我們不應該容許狀況重演。國會與行政部門都應該拿出行動。」

沃爾瑪後來祭出的管控措施包括不再販賣使用於軍事型武器的彈藥，2019年起也呼籲消費者不要公然攜槍進入店內。董明倫當時曾表示，自從艾爾帕索槍擊事件後，某些民眾想要透過公然攜帶進入店內表達對槍枝議題的立場，同時測試沃爾瑪的處理方式，但民眾帶槍上門的方式卻讓店員與顧客感到害怕且出現疑慮。

沃爾瑪企業規模龐大、分布地點廣泛，美國國內就有超過4000家分店，店裡經常發生犯罪事件，包括暴力犯罪在內。疫情期間，某些零售業者與零售業員工便說，各式各樣的零售業實體商店都有暴力事件變多的趨勢。

沃爾瑪表示，已在某些分店加強安全措施，例如在停車場安裝監視器、購物旺季期間則請警察在下班時間加強巡邏。

維州奇薩皮克市警方23日凌晨徹夜在沃爾瑪超市現場辦案。(美聯社)
維州奇薩皮克市警方23日凌晨徹夜在沃爾瑪超市現場辦案。(美聯社)

沃爾瑪 槍擊 零售業

上一則

國會暴亂案 潘斯擬接受司法部約談

延伸閱讀

「眼睜睜看3同事被殺」 維州沃爾瑪槍案生還者曝驚悚瞬間

「眼睜睜看3同事被殺」 維州沃爾瑪槍案生還者曝驚悚瞬間
世界晚報╱鄭州富士康萬人抗爭 與武警激烈衝突

世界晚報╱鄭州富士康萬人抗爭 與武警激烈衝突
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
史丹福購物中心 Fleming's牛排館遭槍擊

史丹福購物中心 Fleming's牛排館遭槍擊

熱門新聞

調查人員在命案現場蒐證。(美聯社)

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

2022-11-22 21:56
中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
沃爾瑪員工泰勒(Briana Tyler)回憶兇嫌安德(Andre Bing)如何在員工休息室進行無差別掃射。(美聯社)

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

2022-11-23 14:58
習近平（左）14日與拜登的峰會備受矚目。（路透）

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

2022-11-19 08:17
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

2022-11-18 15:02
菲律賓海軍20日在中國占領的中業島以西800碼海域發現一個不明漂浮物，卻在拖回基地時遭到中國海警攔截，奪走漂浮物。圖為中業島空拍資料照片。(美聯社)

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

2022-11-21 03:59

超人氣

更多 >
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
大S提6點聲明反擊汪小菲：心臟不好不能吸毒、沒拿到4000萬元

大S提6點聲明反擊汪小菲：心臟不好不能吸毒、沒拿到4000萬元
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災
吳奇隆離婚淨身出戶、不出惡言 網讚娛樂圈典範

吳奇隆離婚淨身出戶、不出惡言 網讚娛樂圈典範