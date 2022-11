維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟身亡 警：至少10死多傷

每日郵報報導,位於維吉尼亞州 奇薩皮克市(Chesapeake)山姆圓環(Sam's Circle)1521號的沃爾瑪 超市(Walmart)於22日晚間10時左右發生槍案,據報多人喪生,但確切死亡人數尚待釐清。

獲報後趕往現場的員警柯辛斯基(Leo Kosinkski)指出,倖存者表示槍手是一名經理,進入員工休息室後突然朝著員工開火,槍手應該已經身亡,但究竟多少人死亡還有待進一步調查確認;現場約有40多輛救護車待命支援,同時警方正在搜索整棟大樓。

據了解,槍手開槍後自轟身亡。目前還不清楚死傷人數,但一名警官透露,死者不超過10人,但有多人受傷。

The latest from Chesapeake police on the mass shooting at the Sam’s Circle Walmart @WAVY_News pic.twitter.com/6Bv8vNg7xw