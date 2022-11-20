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COP27閉幕 強化減碳落空

記者周妤靜、編譯陳曉慈、陳韋廷／即時報導
第27屆聯合國氣候峰會落幕，首度同意設立「損失損害基金」。(美聯社)
第27屆聯合國氣候峰會落幕，首度同意設立「損失損害基金」。(美聯社)

第27屆聯合國氣候峰會（COP27）歷經通宵談判，埃及時間20日凌晨4時左右閉幕。近200個與會國家代表首度同意設立「損失與損害基金」，協助開發中國家因應氣候災難，為氣候正義立下里程碑。但這份「夏姆錫克實踐計畫」並未強化減碳目標，也未包含淘汰或削減化石燃料，讓環團感到失望。

成立「損失與損害基金」堪稱本屆氣候峰會最大突破。過去30多年來，開發中國家一直要求高排碳的工業化富國提供資金，協助排碳量低的開發中國家因應氣候災難。但美國和其他富國長期阻擋此一機制，擔心他們會因排放溫室氣體承擔無限制責任。

氣候損害基金能在今年取得成果，很大程度歸功於發展中國家集團和遭受氣候災難最大威脅的島國團結一致，施壓力道比過去幾年更大。然而基金實際如何運作，細節仍不明朗。決議規定明年將由24個國家成立委員會，決定基金形式、如何籌措、哪些國家和組織應出資及資金去處，但基金何時開始運作沒有設定具體時程表。

基金將協助開發中國家因應氣候變遷帶來的損失與損害，但條文中不含任何賠償或法律責任措辭。白宮氣候特使柯瑞表示，「損失與損害基金」與「氣候賠償」不同，「賠償」並不適用於當前氣候討論中。

儘管如此，開發中國家仍認為這項協議是歷史性勝利。巴基斯坦氣候部長瑞曼說，這項宣示「為全球因氣候壓力面臨生存威脅的社群提供希望」。

不過，其他氣候議題進展乏善可陳。峰會決議重申將全球升溫目標控制在攝氏1.5度內，以避免旱災、森林大火、水災和糧食短缺的情形更加嚴重且頻繁。部分國家今年在談判中要求將升溫目標放寬到攝氏二度，但歐盟強硬表示，若取消1.5度目標將離席抗議。峰會決議雖保留全球升溫低於1.5度防線，但各國必須在2030年前將燃燒化石燃料排碳量減少一半，這是1項艱難的任務。

氣候峰會 社群 減碳

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