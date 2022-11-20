COP27氣候賠償成形 全球氣候議題話語權翻轉

聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會協議出爐。（記者林奐成／攝影）

聯合國 氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）協議出爐，台大風險中心主任周桂田認為，氣候議題過去由工業國家主導，從「聯合國清潔發展機制」（CDM）到1000億美元氣候基金的建立，都是如此；今年損失與損害議題在談判上的成功，意味著全球氣候議題話語權的倒轉、平權，堪稱影響未來國際協商的重大突破。

不過周桂田也指出，損失與損害機制雖有所突破，仍是保守、妥協地通過，還要與現行的各種基金（例如氣候調適基金）進行整合及區隔，才有可能實際履行。

曾多次參加氣候大會的行政院能源及減碳 辦公室副執行長林子倫分析，今年「損失與損害」談判有突破是因為大國未強烈反對，而主辦國埃及本身是發展中國家，主席在議程安排上有決定權，且支持損失與損害談判，無論初期資金有多少，都希望達成初步成果。

林子倫認為，損失與損害是今年最特別的重點，因為提出十多年來首次排入議程，「發展中國家一直想跟工業化國家算帳，算這本氣候帳，但不太好算。過去工業化國家，基本上都一直冷處理。」

他分析，「責任歸屬」會是損失與損害機制接下來必須面對的難題；兩百年工業革命造成的氣候變遷 ，要從中計算責任歸屬相當不容易，若每個災害都要計算責任，科學上也有難度。

針對未來在責任歸屬的僵局，林子倫認為「保險機制」會是可能解方，這可讓受害國家獲得資金，又避免將責任歸咎於特定工業國家；而台灣的金融機構也可在此扮演角色，成為解決機制的一部分，而不再像過去只針對再生能源或淨零基礎建設進行融資。

至於如何畫分賠償國、受償國，周桂田認為不應完全以工業國家、新興工業國家或發展中國家區分，而是以實際造成的氣候損害，共同分配責任；例如歷史碳排放第二高的中國，就遭詬病應該列入工業國家。

周桂田認為，損失與損害機制是台灣參與全球氣候治理的契機；身為第21大經濟體，台灣也要公平地分擔責任，透過資金和技術協助他國，以非政府利害關係人（non-state stakeholder）的角色加入其中，這是台灣在國際間重新定位自身價值的機會。