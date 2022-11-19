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美中防長有望柬埔寨碰面 中媒：3看點讓此會面更具意義

記者陳言喬／即時報導
美中防長今年6月曾在新加坡舉行會談。（取材自中國國防部官網）
美中防長今年6月曾在新加坡舉行會談。（取材自中國國防部官網）

中國國務委員兼國防部長魏鳳和20日出席第九屆東盟（東協）防長擴大會，有望與美國國防部長奧斯丁舉行會談，這是繼11月14日「拜習會」後另一個美中雙方的重要會談。

據中國國防部網站11月19日消息：國務委員兼國防部長魏鳳和上將將於20日至24日應邀出席第九屆東盟防長擴大會並訪問柬埔寨。在此之前，美國五角大廈記者會上，美國國防部長奧斯丁也已確認出席該會。

中國國防部新聞發言人譚克非20日就魏鳳和與奧斯丁是否舉行會談以答記者問方式表示，中方對東盟防長擴大會期間與美方進行交流持積極、開放態度，雙方有關部門正就此保持溝通協調。

新民晚報報導，在引起全球媒體關注的20國集團（G20）峇厘島峰會和亞太經合組織（APEC）第29次領導人非正式會議之後，東盟峰會於19日在柬埔寨閉幕。緊接著，東盟防長擴大會於20日在柬埔寨召開。

報導稱，這不是今年以來魏鳳和與奧斯丁第一次碰面。但如今在柬埔寨參加東盟防長擴大會，對美中兩國防長，甚至對美中兩國來說，都更具意義。主要有三點：

1.這是在G20峰會美中最高領導人會晤之後不久，美中防長的一次共同與會。在峇厘島，美中最高領導人談了三個多小時。此後的通稿中，涉及恢復美中之間一些合作與交流，但並未提及美中兩軍交流的內容。涉及美中兩軍等方面的情況，是否會在兩國國防部長見面時涉及，值得注意。

2.今年6月新加坡香格里拉對話會，是由英國倫敦「國際戰略研究所」（IISS）等主辦的一種「亞洲安全峰會」，其沙龍意味較濃。更多的是一種非正式的意見表達。但東盟防長會，或者東盟防長擴大會，則是各國國防部長出席的較為正式的軍事外交場合。

3.與之前在新加坡參會類似，如今在柬埔寨參會，美中兩國防長所遇，許多是東南亞國家。中方完全不用迴避，中國和東南亞國家，主要是和東盟一些國家在南海問題上自有解決之道，但本身確實有矛盾的地方。而作為南海域外國家的美國利用這些矛盾，總想挑撥離間，也總想方設法掣肘。

據中國國防部網站透露，魏鳳和在東盟外長擴大會議期間，不僅將於大會發言，同時還將會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。在此之前，魏鳳和於18日已與印尼和新加坡防長在西安交流，很可能是此行柬埔寨與東盟各國外長碰面前的一次溝通。

報導說，在東盟外長擴大會上，還將出現韓國和印度防長。這樣的擴大會議，能促進各國交流，特別是在軍事方面能夠做一些梳理，管控分歧，緩和矛盾。

國防部 奧斯丁 新加坡

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