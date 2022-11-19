美軍：解放軍核潛艦部署巨浪3導彈 要打美東更容易

2017年共軍刊發「巨浪-2」潛射彈道飛彈的照片。（取材自微博）

美國軍方18日首次公開確認，中國已在其六艘戰略核潛艇上部署了射程更遠的「巨浪-3」新型彈道潛射導彈，大大縮短了其打擊美國所需要駛離本土的距離。

公開資料顯示，「巨浪-3」（JL-3）是中共第三代洲際潛射彈道飛彈，最大射程達1萬2000公里以上，可以攜帶單個或者多個核彈頭，2018年首次成功試射。

港媒報導，美國太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕洛（Sam Paparo）在華盛頓舉行的一個會議上說，中國的六艘「094型」戰略核潛艇現在「配備了巨浪-3型洲際彈道導彈」。他稱，中國「建造它們就是為了威脅美國」，「我們密切關注這些潛艇的動向」。

美國國防部 一年前的年度中國軍事報告中曾表示，中國解放軍 海軍最終將獲得從近海向美國發起攻擊的能力。

美國國會研究局估計，此前「巨浪-2」潛射彈道導彈的射程約為7200公里，使解放軍潛艇從中國近海可以攻擊美國阿拉斯加的部分地區。但要想打擊美國東海岸，這些潛艇就不得不進入夏威夷 以東海域。射程增加的「巨浪-3」改變了這種態勢。新型潛射導彈令中國具備了「從南中國海一個受保護的堡壘」瞄準美國本土的能力，「他們擁有了一個真正的核指揮和控制體系」。