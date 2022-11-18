共和黨要角齊聚賭城 挖川普金主、酸他是「輸家」

共和黨內有意競逐總統大位的要角，開始與已宣布再度參選總統的前總統川普(右)爭奪金主。左為佛州州長德桑提斯。(美聯社)

共和黨 2024年總統初選前哨戰揭開序幕，本周末於拉斯維加斯舉行的「共和黨猶太 聯盟」(Republican Jewish Coalition)年度領袖會議期間，幾位有意問鼎白宮的黨內要角紛紛拉攏原本支持前總統川普 的金主，對金主分析川普是個「輸家」，共和黨應該擁抱新的領導階層。

傳出可能角逐共和黨總統初選的幾位重量級人物中，只有川普缺席這場會議，只透過視頻發表演說。主辦單位指出，這場盛會堪稱共和黨2024年大選選舉季節的非正式起跑點。佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前副總統潘斯(Mike Pence)都將親自到場發表演講。

「共和黨猶太聯盟」年度領袖會議18日展開，川普則是15日剛宣布將參加2024年總統大選。川普盟友原本盤算是，川普若搶先宣布參選，消息公布後將能讓黨內有意挑戰總統選舉的其他對手打退堂鼓，但由於川普背書候選人在上周期中選舉表現欠佳，包括亞利桑納州、賓州等決戰州都輸給民主黨，讓共和黨初選情勢出現變化。

消息人士指出，川普在共和黨內的政治地位大不如從前，期中選舉過後則更像溜滑梯。

可能角逐2024年大選的前任新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)，出席拉斯維加斯會議期間接受媒體訪問談到川普時說：「在我看來，他現在就是個輸家，是個敗選者。」

克利斯蒂表示，如果觀察全體選民的結構，川普根本沒有機會打敗任何一名民主黨候選人，因為現在的川普對郊區選民來說有如票房毒藥，選民對川普仇恨值極高，「他這是罪有應得」。

「共和黨猶太聯盟」執行主任布魯克斯(Matt Brooks)表示，川普執政四年期間，毫無疑問確實有所成就，包括加強美國與以色列雙邊關係，川普也是歷任美國總統中最支持以色列的，但光憑這些恐怕不足以贏得「共和黨猶太聯盟」主要金主的支持。

布魯克斯分析，對參加今年領袖會議的與會人士來說，重點在於未來應該如何發展。他說：「其中某些人士覺得，川普就是共和黨未來的解答，可是其他人則認為，比較有興趣想聽聽看其他人的說法。」