我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

主要股指小升 全周反呈下跌

快看世界／FDA認可人造雞肉安全 但...您敢吃嗎？

繼拜習會後 美貿易代表戴琪與中國商務部長會晤

中央社華盛頓18日專電
貿易代表戴琪。美聯社
貿易代表戴琪。美聯社

貿易代表戴琪今天與中國商務部長王文濤在亞太經濟合作會議（APEC）部長會議場邊進行會晤，討論雙邊貿易等議題。這是繼14日拜習會後，美中高階官員首度會晤。

根據美國貿易代表署（USTR）發布的會議摘要，戴琪與王文濤18日在泰國曼谷APEC部長會議場邊會晤；戴琪分享美國對APEC的願景，與王文濤討論美中雙邊貿易問題，並強調美中之間維繫開放溝通管道的重要性。

在中國方面，中國商務部指兩人對共同關心的中美經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行坦誠、專業、建設性的交流，並同意繼續保持溝通。

這是繼總統拜登與中國國家主席習近平14日於印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊會晤後，美中高階官員首度會面；根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），這也是戴琪上任以來，首次與中國高階官員面對面會晤。

這場會議雖被部分外媒視為美中關係可能有融冰跡象的另一例證，「華爾街日報」引述知情人士指出，戴琪在會中強調，華府持續關切中國非市場經濟作為，兩人也未討論能夠推進雙邊貿易或解決問題的新倡議。

美中兩國在2020年1月簽署所謂「第一階段」協議，北京承諾兩年內至少加購2000億美元的美國商品和服務，卻未達標。

戴琪今年6月在國會一場聽證會上表示，美國要求中方履行第一階段貿易協議下承諾，但經過多輪「艱難討論」後，顯然北京對充分履行義務的興趣有限。

先前曾傳出拜登為紓緩美國高通膨壓力，考慮取消部分對中國進口貨物加徵的關稅。但在收到逾400件來自美國企業及貿易協會要求保留對中國懲罰性關稅的請求，USTR於9月宣布延長關稅命令，接下來將啟動審查程序，檢視相關措施。

戴琪 關稅 APEC

上一則

兩象相爭禍及叢林 馬克宏妙喻要美中停止對抗

延伸閱讀

評論╱中美聯繫機制重新開展 美會在台灣問題上退讓？

評論╱中美聯繫機制重新開展 美會在台灣問題上退讓？
短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？
「是時候交棒了」裴洛西將卸任眾院民主黨領袖

「是時候交棒了」裴洛西將卸任眾院民主黨領袖
專家：北韓試射洲際飛彈 抗議美日近期頻會談

專家：北韓試射洲際飛彈 抗議美日近期頻會談

熱門新聞

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

2022-11-16 12:10
民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨拿下218席 成為多數黨

2022-11-16 18:45
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02
期中選舉開票進入第四天，國會兩院由哪黨掌控尚未明朗化。（Getty Images）

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

2022-11-11 22:11
拜習兩人發表開場白後，一名美國女記者試圖詢問人權問題，遭到一名中國代表團成員猛拉及猛推。(美聯社)

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

2022-11-14 14:22

超人氣

更多 >
新一波疫情來了？加州確診數暴增

新一波疫情來了？加州確診數暴增
要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日

要出大事了？推特告知職員 所有辦公大樓暫時關閉至21日
世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打
拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值

拼多多來美國啦…媒體實測購物體驗 看看值不值
影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻