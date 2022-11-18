繼拜習會後 美貿易代表戴琪與中國商務部長會晤

貿易代表戴琪。美聯社

貿易代表戴琪 今天與中國商務部長王文濤在亞太經濟合作會議（APEC ）部長會議場邊進行會晤，討論雙邊貿易等議題。這是繼14日拜習會後，美中高階官員首度會晤。

根據美國貿易代表署（USTR）發布的會議摘要，戴琪與王文濤18日在泰國曼谷APEC部長會議場邊會晤；戴琪分享美國對APEC的願景，與王文濤討論美中雙邊貿易問題，並強調美中之間維繫開放溝通管道的重要性。

在中國方面，中國商務部指兩人對共同關心的中美經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行坦誠、專業、建設性的交流，並同意繼續保持溝通。

這是繼總統拜登與中國國家主席習近平14日於印尼峇里島20國集團（G20）峰會場邊會晤後，美中高階官員首度會面；根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），這也是戴琪上任以來，首次與中國高階官員面對面會晤。

這場會議雖被部分外媒視為美中關係可能有融冰跡象的另一例證，「華爾街日報」引述知情人士指出，戴琪在會中強調，華府持續關切中國非市場經濟作為，兩人也未討論能夠推進雙邊貿易或解決問題的新倡議。

美中兩國在2020年1月簽署所謂「第一階段」協議，北京承諾兩年內至少加購2000億美元的美國商品和服務，卻未達標。

戴琪今年6月在國會一場聽證會上表示，美國要求中方履行第一階段貿易協議下承諾，但經過多輪「艱難討論」後，顯然北京對充分履行義務的興趣有限。

先前曾傳出拜登為紓緩美國高通膨壓力，考慮取消部分對中國進口貨物加徵的關稅 。但在收到逾400件來自美國企業及貿易協會要求保留對中國懲罰性關稅的請求，USTR於9月宣布延長關稅命令，接下來將啟動審查程序，檢視相關措施。