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影／想跟習握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

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影／想跟習近平握手換來點頭 泰總理手伸空中尷尬摸鼻

中央社曼谷18日綜合外電報導
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社
亞太經合會領袖會議東道主泰國總理帕拉育(右二)夫婦17日晚在歡迎招待會與中國國家主席習近平(左二)夫婦合影。美聯社

亞太經合會領袖會議期間一段影片顯示，東道主泰國總理帕拉育昨晚在歡迎招待會迎接中國國家主席習近平時，伸手想跟對方握手，習近平卻只點頭回應，讓帕拉育尷尬地摸摸鼻子。

睽違4年，亞太經濟合作會議（APEC）今年終於在曼谷首次恢復實體舉行，但是昨晚歡迎招待會出現了讓做主人的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）尷尬的片刻。

德國「商務日報」（Handelsblatt）記者皮爾（Mathias Peer）在推特帳號上傳影片顯示，帕拉育夫婦昨晚站在寫有「APEC經濟領袖週」藍色背板前方迎接習近平夫婦，4人合照後，帕拉育轉身向右邊的習近平鞠躬致意並且伸出右手，看起來正打算與對方握手。

但是習近平沒有伸手，只是一邊向對方點頭，同時和妻子彭麗媛一起步出接待區，留下仍然伸著手的帕拉育。一時之間，帕拉育似乎有點不知所措，他隨即別過臉去，口中念念有辭，接著又摸摸鼻子，然後才在妻子引導下離開接待區。

皮爾在這段影片旁寫著「#泰國APEC 2022歡迎招待會的尷尬片刻」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年後，全球走向解封，唯獨中國堅持嚴格防疫。外界好奇近日重返舞台出席多場國際會議的習近平是否因堅守防疫原則而不與其他領袖握手。

不過，在今日的開幕禮上，帕拉育再次在台上歡迎各國領袖，這次習近平有與帕拉育握手。

從中國外交部官網公布照片中可以看到，習近平今天與日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）會談時，都與對方握手合照；日前在20國集團（G20）高峰會期間，也留下了與包括總統拜登、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等多國領袖握手的照片。

習近平16日在G20峰會期間的另一段影片也引發國際熱議。

習近平當時和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）站得很近，透過一位譯員談話時，當面指責杜魯多，說他不該洩漏兩人在G20峰會場邊閉門會談中談話的內容，甚至罕見地公開展露惱怒表情。

加拿大政府並未公布兩國領袖會談的對話紀要。

習近平展露的形象一向經過中國國營媒體精心策劃。報導指出，這段影片捕捉到習近平罕見坦率展露性情的一刻。

習近平 APEC G20峰會

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