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眾院變天後 共和黨宣布要查拜登的兒子跟弟弟

眾院變天後 共和黨宣布要查拜登的兒子跟弟弟

編譯周辰陽／即時報導
眾院共和黨團剛確定在新一屆國會取得過半，就立刻宣布準備調查拜登總統的兒子杭特（圖）與弟弟詹姆斯的海外商業交易。(美聯社)
眾院共和黨團剛確定在新一屆國會取得過半，就立刻宣布準備調查拜登總統的兒子杭特（圖）與弟弟詹姆斯的海外商業交易。(美聯社)

BBC與國會山莊報17日報導，聯邦眾院共和黨團剛剛確保了新一屆國會的多數黨地位，就立刻把他們的注意力轉到調查拜登總統的兒子杭特（Hunter Biden）與弟弟詹姆斯（James Biden）的海外商業交易，並稱這是「頭等大事」（top priority）。

報導指出，隨著共和黨將焦點從不如人意的期中選舉結果轉向監督，還有2024年的總統選舉，眾院共和黨人調查的終極目標，是要質疑拜登總統本人是否受到了外國政府的「影響」。

聯邦眾院監督委員會副主席（Ranking Member）、亦是候任主席的康默（James Comer）在記者會上表示，「我們將評估喬．拜登跟他家族海外夥伴關係的狀況，以及他是否是一位受到海外金錢與權勢影響或左右的總統」。

聯邦眾院共和黨人還發布了一份臨時報告，主張拜登就據稱涉入家族商業交易向美國人民說了謊。康默表示，「總統參與致富自己的家族，簡而言之，就是濫用最高權力」。他說，「我要表明，這是對喬．拜登的調查，而這就是本委員會在下一屆國會將著重之處」。

聯邦眾院司法委員會副主席、亦是候任主席的喬丹（Jim Jordan）表示，司法委員會將在針對拜登家族的調查協助監督委員會，同時自行調查聯邦調查局（FBI）跟美國司法部的所謂政治色彩（politicization）。

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