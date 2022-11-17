賀錦麗將訪菲晤小馬可仕 登南海巡邏艦聽簡報

副總統賀錦麗預定20日抵達馬尼拉，訪菲律賓期間將與總統小馬可仕雙邊會談，並赴巴拉旺島，登上大型南海巡邏艦聽取菲律賓海巡隊簡報，菲國軍方代表屆時也將登艦。美聯社

副總統賀錦麗 預定20日抵達馬尼拉，訪菲律賓期間將與總統小馬可仕雙邊會談，並赴巴拉旺島，登上大型南海巡邏艦聽取菲律賓海巡隊簡報，菲國軍方代表屆時也將登艦。

巴拉旺島（Palawan）鄰近主權具爭議的南沙群島。菲國海巡隊曾在南沙群島和菲律賓專屬經濟海域多次與中國海警隊、民兵船等發生對峙或衝突。

賀錦麗（Kamala Harris）將是有史以來，美國訪問巴拉旺島的最高層官員，因而此行備受關注。

菲律賓海巡隊今天發布聲明表示，賀錦麗22日將登上停泊於巴拉旺島公主港（Puerto Princesa）的大型多功能巡邏艦特瑞沙．馬格巴努亞號（Teresa Magbanua）。

特瑞沙．馬格巴努亞號由日本 三菱重工建造，今年2月下旬交艦，是菲國海巡隊最大的2艘多功能巡邏艦之一。

菲國海巡隊發言人巴里羅（Armando Balilo）說，海巡隊將為賀錦麗導覽這艘巡邏艦，並簡報海巡隊在巴拉旺島周邊海上行動。

巴里羅說，海巡隊行動副指揮官彭薩蘭（Rolando Punzalan Jr.）、巴拉旺區指揮官梅尼阿多（Christopher Meniado）、特瑞沙．馬格巴努亞號艦長杜連迪諾（Erwin Tolentino）將歡迎賀錦麗登艦。

另外，他表示，菲律賓軍方、國家警署、交通部和地方官員將登艦聽賀錦麗演說。

針對賀錦麗赴巴拉旺島並登上菲國巡邏艦是否可能影響南海情勢，ABS-CBN新聞網報導，菲律賓國防部 發言人安多隆（Arsenio Andolong）說：「在我看來不會，因為常有美國政要來訪，他們時不時過來，我們不覺得這次有什麼不同。」

安多隆說，賀錦麗只會拜訪當地居民和海巡隊員，他們基本上都是平民。菲律賓海巡隊並非軍事機構，「我們不覺得有什麼問題」。

不具名的美國高層行政官員昨天表示，賀錦麗與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）21日的會談將聚焦於強化美菲安全同盟和經濟關係。安全議題方面，賀錦麗將重申美國對菲律賓的防禦承諾，以及美菲同盟對南海和平穩定的重要性。

這名官員說，賀錦麗此行彰顯美國政府致力與菲律賓盟友並肩，維護南海以規則為基礎的國際海洋秩序，支持海上民生，打擊非法、未報告、不受規範（illegal, unreported and unregulated, IUU）的捕撈活動。

賀錦麗訪菲前，菲國陸軍15日剛結束在巴拉旺島的陸海空軍聯合作戰演習（DAGIT-PA）。

今年演習有逾1500名菲律賓陸海空軍參與。菲國軍方表示，這項演習聚焦於強化菲律賓陸海空軍反映真實情境下的聯合防禦準備。