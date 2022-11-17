習近平抵曼谷參加APEC 泰國學生拿維尼熊布偶示威

中國國家主席習近平17日抵泰，有年輕人抱著維尼熊布偶，抗議中國一中政策。(中央社)

APEC 經濟領袖會議周末在曼谷登場，多個民間團體連日來在曼谷不同地點抗議。由於中國國家主席習近平今天抵達泰國 ，有年輕抗議人士抱著維尼熊布偶抗議中國的一中政策 。

亞太經濟合作會議經濟領袖周（APEC Economic Leaders' Week）14日到19日登場，15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日為經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。這是COVID-19疫情爆發以來首場APEC領袖實體會議。

由於各國領袖或代表陸續抵達曼谷，維安層級拉到最高，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）引用公眾集會法（Public Assembly Act 2015）簽署公文並發布在政府公報上，從14日起到19日，APEC會場所在地的詩麗吉王后國家會議中心（Queen Sirikit National Convention Centre）以及19間各國領袖下榻的旅館周邊禁止集會。

不過泰國民間抗議團體沒有放棄這次登上國際媒體版面的機會，連日來在警方規畫的抗議區也就是市政府前廣場抗議，今天一個抗議團體則集結在靠近詩麗吉王后國家會議中心的阿索克路口（Asok Intersection），儘管是在管制區外，但因為靠近會場，所以引起警方高度關注，現場佈下重重警力，避免抗議人士衝進會場。

抗議人士的訴求多元，現場有人高舉「只顧投資不管人權」、「廢除刑法112」、「總理下台」 等標語，還有一名抗議人士抱著維尼熊的大布偶，上面貼著中國國家主席習近平的照片，右手拿著「釋放黃之鋒」 的標語，現場鎂光燈閃個不停。

抗議人士安娜（Anna）是今年17歲的高中生，由於習近平今天就要抵達曼谷參加APEC領袖會議，她說自己來抗議中國的一中政策，並呼籲釋放遭關押中的香港民運人士黃之鋒。

安娜說，泰國政府支持中國的一中政策，因此今天來現場抗議，她有點擔心自己的人身安全，但是她還是想要站出來抗爭。

安娜指出，今天大家聚集在這裡是因為APEC有許多政策會影響經濟和環境發展，所以他們要站出來抗議。

由於眾多記者和抗議人士站到馬路上造成阿索客路口輕微的塞車，警察不斷廣播要抗議人士移往人行道，雙方一度輕微推擠，但並未發生嚴重衝突。