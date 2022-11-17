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布林肯將訪中國 深化美中溝通避免競爭變衝突

中央社曼谷17日專電
國務卿布林肯（Antony Blinken）。美聯社
國務卿布林肯（Antony Blinken）。美聯社

國務卿布林肯今天表示，他聽到許多國家樂見美中兩國領導人的會面，各國都希望美中負責任地處理彼此的關係，因此他明年的訪中行程將會深化彼此的溝通，避免競爭關係變成衝突。

亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders' Week）14日到19日登場，15和16日為資深官員會議，17日為APEC部長級會議，18和19日為經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來首場APEC領袖實體會議。

國務卿布林肯（Antony Blinken）和貿易代表戴琪（Katherine Tai）今天晚間在APEC會場的媒體中心舉行記者會，說明此行的目的和成果。

媒體詢問布林肯明年即將訪問中國的行程，以及布林肯對這趟行程的目標和期待，布林肯表示，誠如美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平會面時強調，如果雙方要負責任地處理彼此的關係和競爭，雙方必須保持公開且持續加深彼此的溝通，如此一來才不會變成衝突。

布林肯說，與此同時，雙方要找到可以合作的領域，特別是那些不只對雙方人民有影響而是攸關全球民眾福祉的議題。

布林肯指出，拜習會面之後，不管是這次在曼谷參與APEC或是剛落幕的20國集團（G20）峰會，他聽到許多國家樂見兩國領導人的會面，各國都希望美中兩國負責任地處理彼此的關係，因此他的訪中行程將會繼續討論拜習會談及的多項議題，並深化彼此的溝通。

布林肯說，這些議題包括美中兩國之間的議題、亞太地區國家關心的議題以及全球關心的議題如氣候、健康和經濟等。至於何時訪中，布林肯說他們還在討論當中。

此外，對於日前一枚飛彈落入波蘭的事件，布林肯在記者會中表示，他和烏克蘭方討論過相關的調查，但不管結果為何，大家都知道要負起最終責任的是俄羅斯。

布林肯說，大家每天看到的是俄羅斯用飛彈襲擊烏克蘭，試圖摧毀烏克蘭的基礎設施，烏克蘭有權自我捍衛，美國會堅定地支持烏克蘭。

一枚飛彈日前落入鄰近烏克蘭邊界的波蘭東部城鎮普熱沃多夫（Przewodow），引發爆炸，造成兩位平民喪生，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）把矛頭指向俄羅斯；但美國跟北大西洋公約組織（NATO）則都堅定支持波蘭的評估，也就是這枚致命飛彈或許從烏克蘭發射。

布林肯 烏克蘭 APEC

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