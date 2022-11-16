超現實…飛彈打亂G20峰會 歐美領袖緊急會商完趕去種樹

印尼巴里島G20峰會期間出現飛彈落入波蘭領土的意外插曲，BBC捕捉到各國領導人開完緊急會議後仍需「面帶微笑參與種樹活動」的突兀行程。（路透）

印尼巴里島G20峰會 期間出現飛彈落入波蘭領土的意外插曲，BBC除了列出事發後如何影響原本峰會的流程外，還捕捉到各國領導人開完緊急會議後仍需「面帶微笑參與種樹活動」的突兀行程。

BBC報導，世界領導人15日晚間相聚共進晚餐，東道主印尼更舉辦一場奢華音樂會，其中包括傳統的峇厘島舞者和令人瞠目結舌的雷射投影，同一時間在幾公里外，俄羅斯 外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）正準備乘坐飛機起飛。

據悉，這個時間也是俄羅斯向烏克蘭發射數十枚飛彈、擊中基輔和其他城市的基礎電力設施並造成至少1人死亡的時候，然而數小時後令人不安的報導稱「2枚飛彈落在波蘭與烏克蘭邊界附近的一處村莊」，增加俄羅斯可能襲擊北約成員國的可能性。

這一插曲讓歐美官員爭先恐後地試圖弄清局勢，拜登 總統（Joe Biden）也和團隊開始行動，先是致電波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg），隨後七大工業國組織（G7）成員國的領導人來到拜登下榻的飯店進行長達1小時的緊急會議。

詭異的是，會議過後拜登和許多領導人立刻趕赴峇厘島紅樹林參加G20峰會預定的活動，這才出現原本還在討論國際緊張局勢的領導人們突然要轉換心情並「一邊植樹、一邊歡快的合影留念」，活動過程中只見領導人們雖對鏡頭微笑，但也有被捕捉到私下談話的畫面。

16日本應由各國領導人進行一系列精心策劃的雙邊會議，但包括英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和中國國家主席習近平在內的部分會議被取消，最終萬眾矚目的G20領導人最終公報發布。