波蘭飛彈事件 美與北約異口同聲：俄羅斯要負最終責任

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin，左）和參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley，右）16日在五角大廈共同舉行記者會。美聯社

15日落在波蘭的飛彈到底是誰打的，是否引發歐洲局勢升級，備受外界關注；國防部長奧斯丁16日表示，看起來不是蓄意攻擊，且可能來自烏克蘭 防空系統，無論如何，俄羅斯 要負最終責任；北約秘書長史托騰柏格在記者會表示，「錯不在烏克蘭。」

奧斯丁（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）16日在五角大廈共同舉行記者會，說明最新狀況。

波蘭正偕同美國專家調查落在烏波邊境、造成兩死的飛彈爆炸事件，懷疑和俄羅斯近期大規模空襲烏克蘭有關；總統拜登16日在印尼表示，靜待調查結果，不過初步從軌跡判斷，不太可能是來自俄羅斯。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，毫無跡象顯示這是一起針對波蘭的攻擊。

奧斯丁呼應杜達說法表示，飛彈可能來自烏克蘭防空系統，「但無論最後結論為何，全世界都知道，俄羅斯要為這起事件負起最終責任。」

密利表示，俄羅斯攻擊烏克蘭的平民設施，犯下戰爭罪，四分之一的烏克蘭人民無電可用。

密利表示，在爆炸事件發生後，他分別波蘭和烏克蘭在內的區域國家軍事對口都聯繫過，但俄羅斯沒有回應。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在布魯塞爾表示，初步調查發現這可能是烏克蘭防空系統為了抵禦俄國攻擊，捍衛烏克蘭領土所致，「但我要說，這不是烏克蘭的錯，俄羅斯要負最終責任。」

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示，對於波蘭飛彈事件，英國不會妄下判斷，也會根據事實來回應。

不過，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提出異議，他要求要看證據，應該讓烏克蘭官員也參與調查；他說，「這不是我們的飛彈或我們的飛彈攻擊。」

此外，中情局局長伯恩斯（Bill Burns）15日在烏克蘭首都基輔會晤澤倫斯基，傳達美國對烏克蘭的支持，一名美國官員告訴華盛頓郵報，當烏克蘭面臨俄國飛彈攻擊，伯恩斯很安全地待在美國大使館內。

波蘭國家安全顧問西維拉（Jacek Siewiera）表示，伯恩斯16日在波蘭首都華沙與杜達會面；美國有線電視新聞網（CNN）引述一名美國官員說法報導，兩人討論最新情勢，伯恩斯對杜達重申美國支持烏克蘭的承諾，並感謝波蘭一直以來的情報管道等夥伴關係。