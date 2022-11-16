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G20促俄無條件撤軍

國際組／即時報導

20國集團（G20）在印尼峇里島舉行為期2天峰會16日落幕，G20領袖聲明表示，俄烏戰爭對全球經濟造成傷害，並強烈譴責俄國侵略烏克蘭，要求俄羅斯無條件撤軍。

路透報導，聲明中表示，成員中對「局勢和制裁有其他看法和不同的評估」，「多數成員國強烈譴責烏克蘭戰爭，並強調戰爭造成生靈塗炭，導致目前脆弱的全球經濟惡化」，暗指同為G20成員的俄羅斯反對這項措辭。

聲明中說，G20「以最強烈的字眼譴責」俄羅斯入侵烏克蘭。G20領袖強調，國際法必須予以遵守，並強調不容威脅動用核武，也表示樂見黑海穀物出口協議。

G20領袖也表示，G20成員國央行將持續調整貨幣緊縮政策步伐，同時謹記避免跨越國界的「外溢效應」。

在領袖宣言中，成員國也重申承諾，避免過度匯率波動，並坦承今年「不少匯率出現大幅波動」。

聲明說：「G20央行正密切監控物價壓力對通膨預期心理造成的衝擊，並以數據為依歸，明確溝通的方式，持續適當調整貨幣緊縮政策步伐。」

聲明表示，央行也將謹記遏止外溢效應的必要性，並且認同新興經濟體對於美國積極升息可能對其市場造成衝擊的憂慮，「央行的獨立性對於達成這些目標，以及維繫貨幣政策可信度攸關重大」。

G20領袖也同意致力追求限制全球溫度增幅在攝氏1.5度，其中包括加速逐步廢除煤炭的使用，「我們決心努力追求限制（地球）溫度上升攝氏1.5度的目標。這仍有待所有國家做出實質和有效的行動與承諾。」

峰會閉幕後，主席國印尼總統佐科威舉行記者會表示，各國領袖討論俄烏戰爭獲得共識，期盼俄烏盡速停戰以助全球經濟復甦。

佐科威說：「領袖宣言中，有爭論的部分就是俄烏戰爭的議題，我們當時討論到很晚，最後得到共識，我們同意戰爭只會使全球經濟面臨危機，而且全球經濟復甦只能在各國和平的情況下達到。所以我呼籲停止戰爭。」

有媒體問及有關波蘭疑似遭俄羅斯飛彈攻擊一事，佐科威對此表達遺憾，並呼籲各國不要再升級緊張局勢。他說：「我一直認為，戰爭只會帶來毀滅，因此，我們必須停止戰爭。」

央行 俄羅斯 烏克蘭

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