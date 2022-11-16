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習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

中央社印尼努沙杜阿16日綜合外電報導
中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）
中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。（推特照片）

中國國家主席習近平今天當面指責加拿大總理杜魯多，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情。

路透報導，加拿大電視台播出的畫面顯示，習近平和杜魯多站得很近，透過一位譯員談話。習近平笑著說：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣做事的。

他又說：「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」

習近平表示不悅，可能是因為有媒體報導，兩人昨天進行超過3年來首次會面時，杜魯多曾對中國被控進行間諜活動和「干預」加拿大選舉表示「嚴重關切」。

加拿大政府並未公布兩國領袖會談的對話紀要。

習近平展露的形象一向經過中國國營媒體精心策劃，這段影片捕捉到習近平罕見坦率展露性情的一刻。

對於習近平的指責，杜魯多回應說：「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，我們將繼續這麼做，我們將繼續期待能進行建設性合作，但總是會有我們意見不同的事情。」

杜魯多話還沒說完，習近平看似有些惱怒地打斷他說：「要創造條件，要創造條件，好嗎？」習近平隨後露出笑容，和杜魯多握手後走開。

習近平 杜魯多 加拿大

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