WSJ：拜習會登場前 習近平花數小時修改台灣談話論點

「拜習會」14日在印尼峇里島舉行，右為美國總統拜登，左為中國國家主席習近平。(路透)

華爾街日報揭露，在美國眾議院議長裴洛西8月訪問台灣的幾周後，美國總統拜登 的顧問們悄悄與一位中國高層外交官展開私下會談。原先，北京 已經幾乎切斷與美國政府的溝通管道，雙方尋找接下來的道路。

美國官員透露，在裴洛西訪台後接下來幾周內，雙方透過頻繁視訊與電話聯繫，為拜登上任後的美中元首首度面對面會談奠定基礎。美國和中國官員表示，雙邊的協商一直持續到拜習會的當天，也就是雙方高層官員在印尼峇里島的一家飯店持續磋商至周一（14日）的凌晨3點，拜習會才在同日下午5點30分登場。

華爾街日報援引美中官員的話指出，在美中關係於夏季凍僵前，拜登與中國國家主席習近平 於7月一場通話中，還指示團隊研議雙方面對面會談的可能性。結果到了8月，裴洛西訪台，成為美國25年來首度訪台的眾議院議長，引發北京不滿，切斷美中關係的主要溝通管道。

拜登的團隊，包括白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）在內，只能和中國駐美國大使秦剛交涉，其他聯繫全部切斷。這場僵局直到9月才開始解凍，當時美國國務卿布林肯在紐約聯合國大會的一次會議上會見中國外交部副部長謝鋒。

拜登與習近平在本周一的會談持續了三個多小時，討論內容涵蓋雙方對台灣、俄烏戰爭與如何確保美中對抗不致演變成公開衝突等棘手議題的分歧立場。中國官員表示，習近平堅定捍衛共產黨在中國的統治，在談到台灣時語氣尤其熱烈，詳述這個北京視為其領土一部分的自治島嶼歷史。

報導引述知情人士的說法，指出在拜習會登場前，習近平花了數小時檢討有關台灣的談話論點。一名人士透露，習近平還修改了論點，以便加強反映他對台灣議題的看法，在與拜登會面期間，習近平花了大量時間討論中國大陸與台灣的歷史論述，要向拜登傳達，雖然中國希望統一台灣，但北京希望不必是透過武力的方式。

一位美國官員表示，拜登和他的顧問們獲得的印象是，中國大陸沒有要立即入侵台灣的計畫，儘管習近平沒有如此直白表明。對於拜登的團隊而言，習近平顯然是在中國不穩定的時期尋求穩定性和可預測性。目前大陸的房地產市場低迷，再加上實施新冠清零政策，正衝擊經濟成長。

這場拜習會最終完成雙方設定達成的目標，恢復兩國的對話，並且讓惡化至1970年來最低的美中關係有了一點點的穩定。

但這也代表美中關係進入新階段，其一是聚焦管理兩大經濟強權之間激烈的競爭，避免衝突並找到共同點。這和過去政府所做的不同，以往的美中政府更為聚焦達成經濟協議、找到新的商機或擴大合作。