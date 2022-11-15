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PPI升速趨緩 那指反彈1.5%

降低對亞洲依賴 蘋果準備向台積電亞利桑納廠下單

編譯林奇賢／綜合外電
蘋果公司正準備將旗下裝置的晶片，委由亞利桑那廠製造，指的可能是台積電的工廠，激勵激勵台積電ADR 15日盤後一度續揚3%。路透
蘋果公司正準備將旗下裝置的晶片，委由亞利桑那廠製造，指的可能是台積電的工廠，激勵激勵台積電ADR 15日盤後一度續揚3%。路透

彭博資訊報導，蘋果公司準備將旗下產品的晶片，委由正在亞利桑納的晶圓廠製造，代表蘋果正邁出降低依賴亞洲製造的一大步。蘋果所指的亞利桑納廠是台積電正在興建的晶圓廠，激勵台積電ADR大漲10.5%後，盤後一度再漲3%。

據報導，蘋果執行長庫克在德國的內部會議上，向當地工程師和零售人員談話時說：「我們已決定從亞利桑納的一座工廠採購，而這座廠將於2024年啟用，因此我們已搶先約兩年的時間，可能還不到兩年。」與會者包含蘋果服務事業主管庫伊（Eddy Cue）、零售和人資事業主管歐布萊恩（Deirdre O'Brien）。

庫克指的可能是台積電正在蓋的亞利桑納廠。這座工廠將在2024年啟用，而台積電已打算在這座廠區旁邊再蓋一座晶圓廠，作為在美國擴大生產晶片的一環。

英特爾也正在當地設廠，最快也是在2024年營運。但報導指出，儘管英特爾是蘋果多年的主要供應商，但不太可能和蘋果再續前緣。蘋果旗下Mac電腦和其他產品都不再搭載英特爾的處理器，轉而使用自家設計、台積電製造的晶片，而且英特爾為別家公司設計的晶片代工的實力也有待證明。

問題在於，這座亞利桑納廠屆時是否能配合蘋果的需求，台積電先前說這座工廠起初將使用5奈米製程，這將無法滿足蘋果希望採用3奈米的想法。

庫克在會議另指出，蘋果可能也會從歐洲取得晶片，「在歐洲，隨著計畫日漸明朗，我相信我們也會從歐洲供貨」。

庫克也說，全球60%處理器都由台灣供應，「無論你怎麼感覺或怎麼想，60%的晶片都來自別的地方可能不是很好的戰略形勢」。

蘋果 台積電 晶片

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