俄飛彈擊中波蘭村莊釀2死？拜登與波總統緊急通話

距波蘭與烏克蘭邊界約65公里的波蘭普熱沃多夫村的一台曳引機被飛彈摧毀，造成2人喪生。(取自推特)

紐約時報15日引述波蘭當地媒體報導，距離烏克蘭邊境北方6.4公里的一處波蘭穀物加工場爆炸造成兩死，爆炸原因不明，有消息稱這是俄羅斯飛彈肇禍；波蘭、美國和北約 均未證實相關報導，高層正緊急對話商議，監控局勢。

波蘭政府表示，波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）緊急召開國安會議，因應此一危機狀態；美國有線電視新聞網（CNN）引述一名波蘭官員說法表示，仍在調查爆炸事件，無法確認任何訊息。

時值俄羅斯對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，因此傳出波蘭邊境村莊普熱沃多（Przewodow）的爆炸與俄國 攻擊有關；若為真，這將俄烏戰爭自2月底發動以來，戰火首度波及北約領土，美國總統拜登 數度強調北約「攻擊一個視同攻擊全體」的「集體防禦」條約，北約勢必回應，拜登多次警告俄羅斯不得攻擊北約領土。

白宮表示，拜登已與杜達、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與波蘭國家安全顧問西維拉（Jacek Siewiera）分別通話，了解最新情勢。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）15日在記者會表示，看到兩枚俄國飛彈落在波蘭境內的報導，但國防部尚未確認訊息真偽。

國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）在例行記者會表示，尚無法證實俄國飛彈造成波蘭境內爆炸事件的訊息，美國正與波蘭政府和北約夥伴合作獲得更多訊息；對於最新事件是否會觸發北約「集體防禦」的回應，巴特爾相當謹慎，並未正面回應。

一名北約官員對紐約時報表示，正在確認這些報導，並與波蘭密切協調。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這是局勢重大升級的證據。

俄國國防部否認參與這次爆炸事件，其在Telegram上表示，任何波蘭官員或媒體指控俄國飛彈射中波蘭村莊的說法都是「蓄意挑釁」，俄國並未針對烏波邊境實施攻擊。