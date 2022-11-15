我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

快看世界／俄國富人避風頭 熱衷投資移民這島國

峇里島秀魅力 拜登難掩好心情戲稱「不回家了」

中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導
拜登出席在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會。美聯社
拜登出席在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會。美聯社

究竟是海灘、富麗堂皇的飯店，還是習近平的溫暖笑容，讓總統拜登如此高興？原因讓人猜不透，但拜登很享受在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會，這點無庸置疑。

法新社報導，拜登（Joe Biden）對下榻飯店外綿長的海灘充滿興趣，還對東道主、印尼總統佐科威（Joko Widodo）開玩笑說：「我想我不回家了。」

接著，拜登昨晚在一場熱帶花園中舉辦的記者會上，開頭就咯咯笑著對記者說「歡迎來到峇里島」，他似乎是指在場所有人的共同體驗：一種結合濕熱氣候、絕美裝飾，和豐富自然的氛圍，與白宮的僵化禮節差了十萬八千里。

電視台記者忙著用毛巾擦拭臉上汗水，蟋蟀大合唱讓人聽不見花園裡的瀑布聲。

此時此刻，飛越大半個地球並接連參與埃及、柬埔寨、峇里島峰會的許多人，已開始感到疲乏。

拜登以沙啞嗓音承認自己得了「小感冒」，但這位資深民主黨員內心的主調，還是很符合峇里島的輕鬆感。

就在一星期前，拜登面臨可能得在期中選舉慘敗後出訪的局面。然而選前預測失準，拜登不僅能一邊訪問，一邊慶祝民主黨保住參議院，更令人驚訝的是，民主黨還限制住共和黨對手在眾議院的勝幅。

對拜登更好的消息是，這次選舉象徵選民拒絕前總統川普（Donald Trump）支持的共和黨候選人，以及他們質疑美國民主的造勢活動。這強化了拜登要傳達的首要訊息：2020年他擊敗川普，不只是一場普通選戰，而是美國未來生存之戰的開端。

拜登帶著自信和陽光的面容，參加在G20峰會場邊的拜習會。雖說兩位政壇老將早已了解彼此，這仍是拜登就任總統後，與中國國家主席習近平的第一次面對面會談。

拜登微笑了一下，大步走向習近平並緊握他的手。在這處美麗的熱帶度假勝地，兩人看起來更像老友而非敵人相會。拜登說：「我真的很高興能再度與你面對面。我們兩人過去都還是副手時曾共處過一段時間，很高興再次見到你。」

習近平似乎也感染了峇里島的氛圍。兩人握手微笑的畫面吸引中國國營媒體「環球時報」（Global Times）注意，稱「這幅中美之間久違的畫面，對世界因各種危機和挑戰而緊張的情緒，起到了及時的緩解和安撫作用」。

不過，美中因為台海議題的危險僵局仍無改變跡象，也沒人預期兩國在貿易關係日益緊繃、競爭的情況下能夠融冰。

在G20峰會上，拜登面臨說服非西方國家施壓俄羅斯停止入侵烏克蘭的艱鉅任務。回到美國，拜登在期中選舉的勝利，很快就得碰上共和黨掌控眾議院的艱鉅現實。就算共和黨只占少數優勢，黨內右翼仍蓄勢待發，準備把拜登剩下的兩年任期變成政治戰區。

川普選擇15日晚間在佛州宣布2024年再度逐鹿白宮，或許並非巧合。在那不久後，拜登將於峇里島時間16日登上空軍一號座機返回華府。

但拜登還有幾天時間能享受勝利，以及眼前的海灘。

拜登 共和黨 習近平

上一則

拜習會中場休息時間 正好是習與這國元首的峰會長度

延伸閱讀

全球關注拜習開場握手8秒 拜登手臂「攏了攏」習近平

全球關注拜習開場握手8秒 拜登手臂「攏了攏」習近平
日本學者：拜習會後 未來2年美中關係可望穩定低空飛行

日本學者：拜習會後 未來2年美中關係可望穩定低空飛行
拜登：中國不會立即犯台 習近平：台灣是中美第一條不可逾越的紅線

拜登：中國不會立即犯台 習近平：台灣是中美第一條不可逾越的紅線
拜習會談台灣問題 習近平：台獨同台海和平水火不容

拜習會談台灣問題 習近平：台獨同台海和平水火不容

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨217席 民主黨205席

2022-11-15 08:45
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨24席

2022-11-15 08:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
期中選舉8日投票結束，但仍未落幕。民主黨已力保參院多數席位，但原本被認為失去多數黨的眾院，13日仍在計票，民主黨還有一線希望保住多數黨席位。圖為民主黨為多數的眾院正在開會。(美聯社)

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

2022-11-13 23:02
拜登總統與中國國家主席習近平14日會談，會談時間約3小時。（美聯社）

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

2022-11-14 15:28

超人氣

更多 >
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗