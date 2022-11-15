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拜習會中場休息時間 正好是習與這國元首的峰會長度

編譯張佑生╱即時報導
南韓總統尹錫悅（左）與中國國家主席習近平（右）15日在峇里島舉行峰會。（歐新社）
南韓總統尹錫悅（左）與中國國家主席習近平（右）15日在峇里島舉行峰會。（歐新社）

南韓總統尹錫悅和中國國家主席習近平15日在印尼峇里島G20峰會場邊首次舉行會談。據南韓總統室表示，會談於下午5時11分開始，時長25分，差不多是前一天習近平與拜登峰會的中場休息時間長度。拜習會全長近3.5小時，中場休息時間約半小時。

這是中韓自2019年12月後時隔3年舉行會談，也是尹錫悅在就任總統後首次與習近平舉行正式會談。

尹錫悅提議，為了共同克服疫情、全球經濟低迷、氣候變化等複合型危機，積極開展韓中例行高層對話，習近平對此表示認同。兩國領導人還同意，儘早完成自由貿易協定第二階段談判。

尹錫悅表示，擴大年輕一代的交流，深入了解彼此歷史和文化很重要。習近平表示，中方對人員和文化交流持有開放姿態，希望共同努力促進在諸多領域進行交流和溝通。

朝核問題也列入會談議題。尹錫悅表示，最近北韓以前所未有的頻率持續發起挑釁，使得核導威脅升級，並呼籲作為聯合國安理會常任理事國、鄰國的中方更積極發揮建設性作用。習近平表示，兩國對韓半島問題有著共同利益，應當維護和平，希望韓國積極改善韓朝關係。

韓聯社報導，對於韓國政府的對朝無核化路線圖「大膽構想」，習近平表示，關鍵是朝鮮的意向。若朝鮮對此回應，中方將積極支持並配合該構想得到順利落實。

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習近平 南韓 拜登

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拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

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