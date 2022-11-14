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評「拜習會」 學者：中美走出裴洛西訪台後僵局

記者陳政錄／北京即時報導
習近平與拜登舉行會晤，兩人見面握手長達八秒鐘。新華社
習近平與拜登舉行會晤，兩人見面握手長達八秒鐘。新華社

中國國家主習近平與拜登總統的面對面「拜習會」14日在印尼峇里島登場，會後中國方面發布新聞稿，指兩國元首同意繼續保持經常性聯繫，北京國關學者王義桅認為，中美關係已走出了自8月眾院議長裴洛西訪台後對話機制暫停的情況，並為重回正軌提供了期待。不過，另位中國學者時殷弘也提醒，就已揭露內容，雙方目前似無達成「關鍵性合作」，譬如除防止中美軍事衝突外，未見宣布中美軍事交流至少局部恢復。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅表示，從會談後中方發布的新聞稿內容來看，雙方在財經、氣候、農業等方面開始恢復接觸，並重覆了拜登總統的「四不一無意」表態，中方也面對面溝通了中共二十大的內容，這對之後G20峰會的召開，推進全球合作都非常重要。

台灣問題上，王義桅直言，上次裴洛西訪台，中方反應激烈，而這次美國選後眾院議長可能來自共和黨，甚至還打算訪台，以及《台灣政策法案》的進展，都會再次動搖中美關係，因此中方高度關注，所以作出嚴正表態，包括設紅線、設護欄，強調台灣問題是核心中的核心等。

王義桅說，中方將在明年三月組成新政府，美國期中選舉後，拜登的施政自由度仍待觀察，此次對話，為中美關係回到正軌提供了一種可能，或是一種期待。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，中方立場一如既往，美方立場還要看白宮聲明，但據美媒報導或預計，應仍將防止美中軍事衝突置於首位，其他未變，亦無新內容。

另從中方新聞稿等已揭露資訊來看，時殷弘也提到，似無「關鍵性合作」，除防止中美軍事衝突外，未見宣布中美軍事交流至少局部恢復。

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