拜習會後 中美外交、經貿團隊將展開溝通和磋商

拜習會。(美聯社)

中國國家主席習近平與拜登 總統14日在印尼峇里島舉行會晤，這是兩人首次以中美元首身分「面對面」會談，也替8月眾院議長裴洛西 訪台後的雙邊關係破冰。據新華社報導，在拜習會 上，拜習兩人同意雙方外交團隊保持戰略溝通，展開經常性磋商，且「兩國元首同意繼續保持經常性聯繫」。

據新華社發布的中方新聞稿，兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，展開經常性磋商；同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。

同時，雙方還同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第27次締約方大會取得成功，並就展開公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致，同意用好用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題，以及同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

在此之前，因裴洛西訪台，中美關係降至冰點，中方還祭出8項反制措施包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作、暫停中美氣候變化商談。

因此，在本次「拜習會」前，外界關注中美溝通管道能否取得有效修補。據中方新聞稿，中美元首還就烏克蘭危機等問題交換了意見，習近平表示中方將繼續勸和促談，支持並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約、歐盟和俄羅斯展開全面對話。報導還稱，兩國元首同意繼續保持經常性聯繫。

在此次會晤前，自拜登上任後，兩人曾進行過五次視訊或電話通話。 拜登(左)與習近平握手。(美聯社)

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