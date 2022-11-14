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會拜登 習近平：推動中美關係重回健康穩定發展軌道

記者陳政錄／北京即時報導
中美元首會晤前的現場。央視
中美元首會晤前的現場。央視

中國國家主席習近平14日傍晚在印尼峇里島與拜登總統舉行會晤。據央視快訊，習近平對拜登說，「我們應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道」。

據央視新聞，14日下午，習近平和拜登舉行雙邊會見，17時36分，中美元首會晤正式開始。

在會晤上，習近平指出，中美兩國從接觸、建交走到今天，歷經50多年風風雨雨，有得也有失，有經驗也有教訓。歷史是最好的教科書。「我們應該以史為鑑、面向未來。當前，中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。我們作為中美兩個大國的領導人，要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。政治家要思考和明確本國的發展方向，也要思考和明確同他國、同世界的相處之道。」

習近平說，當前，時代之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰，世界站在十字路口。「何去何從，我們關心，世界各國都關心。國際社會普遍期待中美處理好彼此關係。我們今天的會晤舉世矚目。我們應該同各國一道，為世界和平增強希望，為全球穩定增加信心，為共同發展增添動力。我願同總統先生就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題一如既往地坦誠深入交換看法。我也期待同總統先生共同努力，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。」

習近平 拜登 印尼

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