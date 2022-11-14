習近平對拜登說：台獨和台海和平穩定水火不容

拜習會。新華社

中國國家主席習近平 與拜登 總統14日在印尼峇里島舉行會晤，會晤結束後，據中國央視發布新聞稿稱，習近平系統闡述了台灣問題由來以及中方原則立場，強調台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，「我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但『台獨』同台海和平穩定水火不容」。央視稱，拜登回應說，美國不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」、「一中一台」。

據中國央視，中美元首就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。

對於台灣問題，習近平強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。他說，「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！」

習近平還對拜登說，希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨同台海和平穩定水火不容」，希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。「總統先生（指拜登）多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

對於中美關係，習近平表示，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。中美雙方需要本著對歷史、對世界、對人民負責的態度，探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

習近平也在會晤中，介紹了中共20大 的主要情況和重要成果，並表示「中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈」，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。他說，「寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。」

習近平表示高度重視拜登有關「四不一無意」的表態。他說，「中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國，雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿著正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。」

習近平說，遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。

習近平還提到自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求，以及美國搞的是資本主義，中國搞的是社會主義，雙方走的是不同的路，差異和分歧不應成為中美關係發展的障礙，「打貿易戰、科技戰，人為築牆設壘，強推脫鉤斷鏈，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己」。

據央視報導，拜登說他和習近平相識多年，保持著經常性溝通，但無論如何也代替不了面對面的會晤。拜登說，「我願重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持台灣獨立，也不支持『兩個中國』、『一中一台』，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國『脫鉤』，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。」