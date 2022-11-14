拜習即將會晤 印尼總統：沒有對話就不會有和平

G20峰會即將在印尼巴厘島舉行。圖為巴厘島路上G20成員國的國旗及歡迎海報。(中新社)

中國國家主席習近平已在當地時間14日下午抵達印尼 巴厘島，並將在下午5時半與美國總統拜登 舉行會晤。地主國印尼總統佐科威日前說，沒有對話就不會有和平，如果中美兩國領導人能會面並交談，對世界來說將是非常好的，特別是如果他們能夠就如何幫助世界復甦達成協議。

環球網報導，20國集團（G20）領導人第17次峰會將於15日至16日在印尼巴厘島舉行，峰會主題為「共同復甦、強勁復甦」。在俄烏局勢撲朔迷離、新冠肺炎疫情 持續蔓延、全球經濟衰退風險仍處高位的背景下，與會多國乃至全球大多數國家都希望在這次峰會上找到如何實現復甦的答案。其中，美中元首會晤更是被寄予厚望。

即將舉行的美中兩國元首在巴厘島的面對面會晤創造多個「首次」──它是美中元首在新冠肺炎疫情暴發近三年來首次面對面會晤，是拜登就任總統以來兩國元首的首次面對面會晤，是美中完成各自國內重大政治議程之後的首次會晤。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅接受「環時」採訪表示，從本質上說，中美關係是G20裡的重中之重。中美關係被認為更加能夠決定世界的未來。很多國家擔心，中美對抗將導致世界走向陣營對抗，使全球化變成碎片化。此次中美元首會晤意在釋放一定積極信號，為世界吃一顆「定心丸」。

印尼當地媒體「雅加達郵報」以「G20領導人，請不要來巴厘島只是為了吵架」報導稱，世界現在正處於經濟、軍事和安全災難的邊緣。隨著冬季臨近，通貨膨脹率飆升，天然氣短缺困擾著許多國家，世界許多地方都發生了饑餓。印尼人民和全球各國人民都希望與會領導人不要把峰會期間的寶貴時間僅僅作為相互批評和攻擊的機會。

路透日前引述印尼外長蕾特諾．瑪律蘇迪表示，「由於地緣政治、經濟和其他因素，印尼這次擔任輪值主席國可能是所有G20國家中最難的。印尼將繼續尋求各種途徑，以確保G20峰會帶來應對世界挑戰的具體行動」。

環時則引述印尼戰略和國際問題研究中心中國研究部門主任維羅尼卡表示，期待中國在地區和全球問題上發揮更大作用，中國在共建一帶一路框架下和非洲與東協的成功合作是一個很好的範例，「世界需要更多合作和夥伴關係，而不是地緣政治衝突」。