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金融時報：美拉攏日荷對中實施晶片管制 只欠一件事

編譯劉忠勇／綜合外電
華府認為有必要將門檻設在14奈米，是因為中芯已宣稱開發出7奈米晶片。若能管制14奈米輸中國，中芯就很難有效益生產更先進的晶片。（路透）
華府認為有必要將門檻設在14奈米，是因為中芯已宣稱開發出7奈米晶片。若能管制14奈米輸中國，中芯就很難有效益生產更先進的晶片。（路透）

英國金融時報報導，拜登政府為阻擾中國開發軍事用途所需的先進半導體，早在一年多前即設法和日本和荷蘭協調一致行動，但由於日、荷希望確保自己產業不致陷於劣勢，以致遲遲無法達成協議。

美國已於10月7日率先宣布將擴大對中國實施晶片管制。三周後，美國商務部主管工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）首度對外表示，美國希望「近期」和兩國就管制達成協議。他表示，美國深知片面行動會打擊國內產業，可見華府相當嚴肅看待這個問題。他說：「我們願意自己先來，扛下先期成本，表示我們和盟國利益與共的討論此事。」

晶片製造設備市場除由應用材料（Applied Materials）、 科林研究（Lam）、科磊（KLA）三家美國公司主導外，日本的東京威力科創（Tokyo Electron）和荷蘭的艾司摩爾（ASML）也占有一席之地。

金融時報引述知情人士報導，美日荷三國今年原本即將就管制10奈米以下製程最設備敲定臨時性協議，但美國主張擴大管制至14奈米以下，令荷蘭卻步。

知情人士透露，華府認為有必要將門檻設在14奈米，是因為中芯已宣稱開發出7奈米晶片。若能管制14奈米輸中國，中芯就很難有效益生產更先進的晶片。

另有知情人士告訴金融時報，美國國家安全顧問蘇利文9月在一場演講上表示，美國應放棄目前領先對手兩代的動態策略，而應儘可能保持最大領先優勢，這番主張讓荷蘭感到更加為難。

原日本貿易官員，現任明星大學教授細川昌彥指出，美國搶先行動，是由於國內政情需要，也因為與歐洲的協商遲無結果。他表示，日本官方原則上立場和華府一致，但礙於法令，除非得到國際間共識，否則也難以落實。

安慶國際法律事務所（Akin Gump）合夥人伍爾夫（Kevin Wolf）認為，美國政府將先進晶片和中國發展大規模毀滅武器的畫上等號，日本和荷蘭就會有合法的權力實施這類管制。

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