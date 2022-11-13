華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

美國國會議員推動軍援台灣，包括提供台灣標槍飛彈。圖為美軍今年4月在科羅拉多州的實彈演習中，發射一枚標槍飛彈。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，美國國會以俄羅斯入侵烏克蘭 為鑑，正推動在中共對台灣動武之前加速武裝台灣，但美國對台灣的軍援是否到位，還得取決於拜登 總統本人。

拜登與中國國家主席習近平14日下午將在印尼峇里島舉行高峰會，在此同時，美國國會正研議對台灣提供數十億美元的空前軍援。國會的跨黨派努力將使美國軍方得以將庫存的武器，例如標槍飛彈(Javelins)和刺針飛彈(Stingers)，首度透過由美國出資的海外軍事資助計畫（US Foreign Military Financing Program)，提供給台灣。

美國國會議員將軍援台灣的部分條款包裹進「國防授權法案」，透過這些條款，台灣可能獲得的武器和軍備包括反艦巡弋飛彈、防空系統、自殺無人機、水雷、指揮控制系統和安全無線電等。

美國國會議員表示，這個構想基本上是仿照美國對基輔的軍援，不同的是，必須在子彈開始飛(開戰)之前。

眾議院軍事委員會成員、威斯康辛州共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）表示，「從烏克蘭得到的教訓之一，就是需要在開戰前，先武裝自己的夥伴，這樣才有避戰的最佳機會」。

華郵指出，儘管參眾兩院民主黨領袖也支持武裝台灣的條款，但目前不清楚，控制荷包的國會撥款委員會是否認為有必要提撥這些款項。

目前國會準備通過的2023年預算 案，未包含軍援台灣的預算。國會助理說，如果撥款委員會找不到支付軍援台灣的財源，拜登必須提出軍援台灣的緊急要求，並說明理由。

美國政府官員不願表示他們是否會這樣做。

國會助理表示，國會在期中選舉後必須通過「國防授權法案」，目前正在敲定有關軍援台灣的細節，包括允許拜登動用「總統撥款權」(presidential drawdown authority)，每年提供台灣總值10億美元的庫存彈藥，以及每年最多20億美元的武器，為期5年，都是由納稅人支付。