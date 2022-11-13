拜習會14日登場 「台灣問題」成焦點

拜登已飛抵印尼，將在當地時間下午進行他上任美國總統以來首次與與中國領導人習近平的面對面會議。（路透）

美國總統拜登 14日抵達印尼峇里島，預訂藉參加G20峰會之便舉行上任以來首次與中國國家主席習近平的面對面會談。雖然拜登承諾過盡量避免美中關係惡化，並降低台海戰爭的風險。但如今美中對抗態勢卻只增不減，特別是針對台灣問題。

彭博資訊報導，白宮發布消息稱，拜習會將於峇里島當地時間周一（14日）下午5時30分舉行，且將於當地時間晚上9:30發表講話並接受提問。

美中兩國在許多領域的意見都分歧，以至於其他國家領導人發出愈來愈多警訊：雙方關係進一步惡化，可能會分裂全球經濟。

目前外界希望拜登和習近平至少能同意重新展開美中軍事和對抗氣候變遷的合作關係。在眾院 議長裴洛西 今夏出訪台灣後，北京當局憤而決定終止與美國的氣候變遷雙邊對話。

有望接替裴洛西成為眾院議長的共和黨領袖麥卡錫，已表達想出訪台灣的意願，而此舉可能讓台海軍事緊張情勢再次升高。

拜登團隊指控中國忽視台灣的現狀，對其展現激進的態度，加劇兩岸衝突。而北京政府也同樣怪罪美國挑起紛爭，指的是裴洛西出訪台灣一事、以及拜登屢次暗示美國會在戰爭爆發時出兵防衛台灣；先前沒有美國總統明確表示會致力於此。

美中兩國曾一起努力提振全球經濟活動，但近年來卻大打貿易戰、用制裁相互還以顏色，把問題怪到對方身上。他們提供的截然不同的世界觀，如今似乎還要求各國政府選邊站。這成為其他國家較擔憂的問題。

關鍵在於，在兩國經濟如此緊密交織的情況下，拜習會是否讓美中走向永久脫鉤，或是找到至少能讓雙方關係平穩的方法。對此，美國官員一直審慎以待，對會談結果的預期不高，稱將不會有重大公告。

白宮國家安全顧問蘇利文13日表示，拜習會可能會持續「幾個小時」，而拜登將明確表示，美國「準備好與中國展開激烈競爭，但不期待衝突」。