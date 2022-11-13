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6年半首次 美日韓接力會談應對北韓挑釁

編譯羅方妤／即時報導
拜登總統（中）13日在柬埔寨首都金邊東亞峰會場邊與日本首相岸田文雄（右）和南韓總統尹錫悅（左）會談。路透
拜登總統（中）13日在柬埔寨首都金邊東亞峰會場邊與日本首相岸田文雄（右）和南韓總統尹錫悅（左）會談。路透

拜登總統13日在柬埔寨首都金邊東亞峰會場邊與日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅會談，會後三國發表共同聲明，表明將緊密合作應對北韓挑釁，並重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。

韓聯社報導，美日韓三國領袖13日連續進行日韓、美韓、美日韓等雙邊及三方會談，是三國六年半以來首次進行這種接力式會談。會後三國發表共同聲明，譴責北韓發射飛彈的挑釁行為，確認根據聯合國安理會決議的朝鮮半島非核化目標，警告北韓若進行核試爆將面臨國際社會的強烈反應。

拜登強調美國對南韓及日本的防衛約定固若金湯，「正以包括核武在內的各種防禦方式作為後盾」。拜登表示：「我們面臨真正挑戰，但我們比以往更團結，更有準備迎接這些挑戰。我期待深化我們美日韓三國合作關係。」

共同聲明也就俄烏戰爭及台海問題表態，要求即刻恢復烏克蘭主權與領土完整，並重申對台海立場，強調「維護台灣海峽和平穩定的重要性」。

拜登14日將和中國國家主席習近平舉行峰會，他表示計畫向習近平施壓，要求中方運用其身為北韓主要盟友的影響力，迫使金正恩政權冷靜。

國安顧問蘇利文12日說，「中國若發揮建設性作用約束北韓，將因此獲益，他們是否這麼做取決於他們」。

蘇利文表示，拜登不會提出要求，但會提醒習近平，若北韓發射飛彈或繼續擴大核武軍備，美國就將提高在這個地區的軍事存在，而這向來是北京當局極力反對之舉。蘇利文說：「北韓不僅是美國的威脅，不只是南韓和日本的威脅，也威脅到整個地區的安全與穩定。」

北韓 拜登 習近平

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