我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

拜登與日韓領袖會談 討論應對北韓之策

中央社金邊13日即時報導
拜登總統13日將與日本、南韓領袖會面。（美聯社）
拜登總統13日將與日本、南韓領袖會面。（美聯社）

有鑑於北韓近來連番進行飛彈測試，拜登總統今天將與南韓與日本領袖會談，在明天和中國國家主席習近平會面之前，尋求約束北韓之道。

法新社報導，北韓近幾周連串破紀錄的飛彈試射，讓人擔心這個與世隔絕的政權很快會進行第七次核試。

白宮表示，拜登當地時間14日將在印尼舉行的20國集團（G20）峰會期間首次與中國領導人習近平面對面會晤，屆時他將敦促中國約束平壤活動。

白宮還說，拜登今天將會見南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄，討論如何因應北韓「非法大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫」構成的威脅。

三方會談將在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（East Asia Summit）場邊舉行。

拜登明天將與習近平進行各界密切關注的會談，拜登將趁此機會敦促中國，運用其身為北韓主要盟友的影響力，迫使金正恩政權冷靜。

國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登不會提出要求，但會提醒習近平，若北韓發射飛彈或繼續擴大核武建構，美國就將提高在這個地區的軍事存在，而這向來是北京極力反對之舉。

蘇利文說：「北韓不僅是美國的威脅，不只是（南韓）和日本的威脅，也威脅到這整個地區的安全與穩定。」

拜登在出席聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）之後赴金邊參加東亞峰會，顯見美國正積極提升在東南亞的影響力。

拜登 北韓 習近平

上一則

亞利桑納州、內華達州勝選 民主黨連贏2席 保住參院

延伸閱讀

美祭晶片法案定下拜習會基調 2大經濟體進入新階段

美祭晶片法案定下拜習會基調 2大經濟體進入新階段
親自出席東協峰會 拜登：促進人權並抗衡中國崛起

親自出席東協峰會 拜登：促進人權並抗衡中國崛起
習近平重現國際 中國經濟力大減

習近平重現國際 中國經濟力大減
民主黨連拿亞州、內州保住參院 拜登不至完全「跛腳」

民主黨連拿亞州、內州保住參院 拜登不至完全「跛腳」

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨199席

2022-11-12 11:16
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨23席

2022-11-12 11:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
期中選舉開票進入第四天，國會兩院由哪黨掌控尚未明朗化。（Getty Images）

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

2022-11-11 22:11
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票