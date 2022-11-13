拜習會在即 前美軍副參謀長：台灣議題最重要

美國總統拜登（左）14日將與中國國家主席習近平（右）會談。（美聯社）

拜習會14日登場，前美國陸軍副參謀長、退役上將基恩（Jack Keane）在電視評論說，台灣絕對是最重要議題，總統拜登 必須表明立場，沒有模糊空間。

基恩是美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）董事長、福斯新聞（Fox News）軍事評論員，11日在新聞節目與主播瑪莎麥卡勒姆（Martha MacCallum）對談，評論拜習會。

美國總統拜登（Joe Biden）藉20國集團（G20）領袖峰會在印尼峇里島舉行的機會，14日將與中國國家主席習近平 雙邊會談。拜登上任20個月來，曾與習近平5次通話，這是兩人首度面對面會談。

主播麥卡勒姆問，這次拜習會最重要的議題是什麼？基恩回答：「非常清楚，就是台灣。」

基恩分析，習近平在中國共產黨 第20次全國代表大會後已鞏固權力，成為毛澤東以來握有最大權力的中國領袖，「我們相信這意味著，對內將有更多的高壓統治、對外更多的侵略」，而且習近平一直威脅要用武力拿下台灣。

基恩認為，拜登必須向習近平表明立場，「你必須當著他的面，沒有任何模糊空間地講清楚」。

他認為拜登要向習近平表明：「如果你用武力謀取台灣，你就是在逼我做我寧可不要做的事：用軍事力量保衛台灣。兩個超級大國一旦開戰，全球經濟將會崩盤，而這只是一個開端，你們的行為會傷害全世界，不僅僅是台灣。」

基恩認為，美國應該給予台灣更多的軍事嚇阻力量。他說：「我會告訴習近平，你這10年來對台灣的恐嚇與脅迫，我們都看得很清楚，飛機與船隻侵犯台灣的海空領域，我們美國與友邦正在協助台灣升級、加強訓練，這都是因為你們的所作所為。」

基恩說：「沒錯，美國正與盟友聯合起來，壓制中國、讓中國感到挫敗，但這全都是因為中國的侵略行為，包括在南海的所作所為、騷擾美國的盟友。你們的作法導致了美國的行動。」