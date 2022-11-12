柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

美國氣候特使柯瑞12日在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會會議中表示，一些國家拒絕在官方文件中提及將全球氣溫升溫幅度限制在攝氏1.5度內的目標。（Getty Images）

美國氣候特使柯瑞 今天在埃及舉行的聯合國 氣候變化綱要公約第27屆締約方大會會議中表示，一些國家拒絕在官方文件中提及將全球氣溫升溫幅度限制在攝氏1.5度內的目標。

路透報導，當被問到是否有政府反對在聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方大會（COP27）提及攝氏1.5度的目標時，柯瑞（John Kerry）說，「你說的完全正確。有很少數的國家，但是確實有一些，提出不要提這個或那個字眼。」

柯瑞提到去年在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的第26屆締約方大會（COP26），他說：「但事實是，上次格拉斯哥峰會就採用這個敘述，白紙黑字；而我知道…埃及並不打算從格拉斯哥所取得的成就倒退。」

世界各國政府2015年在法國舉行的氣候峰會上，同意把全球氣溫升幅限制在攝氏1.5度以內。這項「巴黎協定」（Paris Agreement）被視為國際社會因應氣候變遷 的一大突破。

然而，此後溫室氣體排放量一直在攀升，科學家們表示，若不迅速且大幅減排，世界就有可能達不到目標，而升溫幅度若超過攝氏1.5度門檻，將引發最嚴重的全球暖化後果。

全球均溫已經比工業革命前高出攝氏1.1度，掀起更多極端氣候，引發重大經濟損失。

許多開發中國家要求建立「損失與損害」（loss and damage）專款，即富裕國家必須向那些排放溫室效應氣體甚少、卻飽受氣候變遷影響的低收入國家提供賠償。

但柯瑞說，美國不會支持設立這樣一個專款，而是應該使用現有平台。

「眾所周知，美國以及許多國家將不會設置…某種與賠償或責任相關的法律結構。」

「我有信心，我們將找到方法，找到一個能反映現實來因應氣候危機的財務安排。」