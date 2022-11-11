我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

紅潮未現仍要參選 顧問：川普15日宣布再戰白宮

紅潮未現仍要參選 顧問：川普15日宣布再戰白宮

中央社／華盛頓11日電
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

前總統川普的長期顧問米勒（Jason Miller）今天表示，川普將於15日宣布2024年再次逐鹿白宮，挑戰總統寶座。

法新社報導，下屆總統大選時將年滿78歲的川普在本周舉行的期中選舉前為共和黨籍候選人站台時，一直暗示將再戰白宮，表示自己將在15日做出「非常重大的宣告」。

米勒在川普前幕僚巴農（Steve Bannon）的熱門podcast頻道「戰情室」（War Room）上說道：「川普總統周二將宣布他要競選總統。」他補充表示：「屆時會是非常專業、非常縝密的宣告。」

米勒表示，川普告訴米勒：「無庸置疑，我當然會參選。」

川普在佛羅里達州做出重大宣告前，幾個在期中選舉中獲川普力挺的共和黨候選人表現令人失望。

原本備受共和黨人期盼的「紅色浪潮」並未實現，共和黨取得的勝利比預期的要小得多。

目前共和黨在435席的聯邦眾議院中拿下211席，似乎僅能取得些微多數。不過聯邦參議院的掌控權可能會取決於12月初在南部喬治亞州的決選。

這位前總統的主要媒體盟友、保守派億萬富豪梅鐸（Rupert Murdoch）旗下勢力龐大的媒體帝國在期中選舉後對川普發出了攻擊。

梅鐸新聞集團（News Corp）旗下旗艦媒體「華爾街日報」昨天在社論中表示，「川普是共和黨最大的輸家」。

小報「紐約郵報」（New York Post）封面則將川普描繪成坐在危險的圍牆上、「摔個狗吃屎」的「大胖子」。

川普 共和黨 期中選舉

上一則

期中選舉陷膠著戰 快則數天慢則數週才有結論

延伸閱讀

川普玩完？期中選舉紅潮未現 共和黨恐另覓主帥

川普玩完？期中選舉紅潮未現 共和黨恐另覓主帥
川普稱楊京「姓氏很中國」 曾助楊京贏得維州州長

川普稱楊京「姓氏很中國」 曾助楊京贏得維州州長
德桑提斯強勢連任 被拱「擠掉川普」選2024

德桑提斯強勢連任 被拱「擠掉川普」選2024
此次期中選舉的最大輸家

此次期中選舉的最大輸家

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨192席

2022-11-11 11:16
共和黨俄州參議員候選人范斯。(美聯社）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

2022-11-09 13:00
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨23席

2022-11-11 11:20
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04
美國前副總統潘斯（Mike Pence）將出版回憶錄，透露為了勝選，前總統川普（前排右）不惜怒斥潘斯（前排左）是「窩囊廢」（wimp）。本報資料照片。(記者張文馨／攝影)

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

2022-11-10 22:35

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離
紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡
停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國
共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃

共和黨可能參眾兩院全勝 分析：美中關係更緊繃