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美打擊強迫勞動 扣押來自中國逾千批太陽能組件

中央社台北11日電
美國因應6月實施的「防止維吾爾人強迫勞動法案」，迄今已扣押逾千批從中國進口價值數億美元的太陽能組件，主要來自3家中國製造商，他們已因此停止向美國供貨。（路透）
美國因應6月實施的「防止維吾爾人強迫勞動法案」，迄今已扣押逾千批從中國進口價值數億美元的太陽能組件，主要來自3家中國製造商，他們已因此停止向美國供貨。（路透）

路透11日報導，美國因應6月實施的「防止維吾爾人強迫勞動法案」，迄今已扣押逾千批從中國進口價值數億美元的太陽能組件，主要來自3家中國製造商，他們已因此停止向美國供貨。

美國今年6月底實施「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），根據法案，美國海關和邊境保護局（CBP）強制執行「可反駁推定」，意即所有來自新疆的商品都是經由強迫勞動製造，除非可證明不是。

路透報導，美國海關和邊境保護局自6月21日至10月 25日期間，扣押了1053批太陽能設備，相關貨物尚未被放行。

美國海關和邊境保護局表示，不評論會扣押貨品多少多久，最終是取決於進口商能夠以多快的速度提交足夠的文件；該局也不會透露製造商名字或有關貨物的詳情。

報導引述3名了解此事的業內消息人士指出，被扣押的產品包括面板和多晶矽電池，主要來自隆基綠能科技、天合光能與晶科能源3家中國製造商。

報導指出，隆基、天合光能和晶科加起來通常占美國面板供應的1/3，由於擔心未來輸美的貨物也會被扣押，這3家公司已停止向美國供貨。

據報導，根據晶科能源在一封電子郵件中表示，正與美國海關和邊境保護局合作，證明其供應的貨物與強迫勞動無關，並且相信這些貨物將被接納。

隆基和天合光能沒有回應路透的查詢。

中國外交部和中國光伏行業協會也沒有立即回應路透的查詢。

報導指出，中國政府一直否認新疆存在侵犯人權行為，中國由最初否認新疆存在任何拘留營，到後來承認建立了「必要的職業培訓中心」，以遏制新疆恐怖主義、分裂主義和宗教激進主義。

今年10月，中國生態環境部應對氣候變化司司長李高表示，一些國家「編造理由打壓中國光伏企業…破壞全球應對氣候變化的集體努力。」

報導同時指出，美國政府正尋求使美國經濟脫碳並實施「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act），當中包括3700億美元用於氣候目標，旨在2030年前將溫室氣體排放量減少40%。

目前減少從中國進口太陽能組件，將對美國的太陽能發展造成挑戰。

根據美國清潔能源協會數據，第3季美國的太陽能安裝量下降了23%，多個太陽能項目被推遲，主要由於無法獲得面板。

報導指出，歐盟也提出了對新疆產品的禁令，但尚未實施。

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