COP27直擊／拜登演說：美重回氣候領導 1.5億助非洲調適

總統拜登（Joe Biden）在眾所矚目下搭機抵達埃及，在聯合國第27屆氣候峰會（COP27）進行演說。翻攝白宮發布影片

埃及時間11日下午，總統拜登 （Joe Biden）在眾所矚目下搭機抵達埃及，在聯合國第27屆氣候峰會（COP27）發表演說，針對前總統川普 時代退出《巴黎協定》致歉，強調美國在氣候議題上重回全球領導者地位，呼籲所有國家都必須加大努力減少碳排放。

他也宣布展開一項1.5億美元計畫，協助非洲國家針對氣候災變做出調適，同時承諾美國將會達成其2030年減少碳排放的目標。他更強調，美國政府正針對石油與天然氣產業，加大努力減少甲烷排放。

拜登提及極端乾旱、野火、暴風雨及糧食危機，造成人民流離失所，指出氣候緊急狀態，與人類生命安全及經濟安全息息相關，而美國正以緊急態度去面對這些挑戰，同時誇讚美國國會通過 《降低通膨法案》，斥資3700億美元支持潔淨電力與「氣候智慧型農業」。

中國遞出橄欖枝 中美有機會重啟合作

本報現場直擊，在拜登造訪之際，場內眾多NGO團體紛紛舉行示威，呼籲已開發國家支付「損失和損害」（loss and damage）的氣候賠償資金。

參加本屆峰會的台灣氣候聯盟秘書長彭啟明分析，拜登3月通過包含氣候重建元素的1.9兆美元紓困法案，帶動全球最具影響力的氣候轉型產業，「來到氣候會議，勢必突顯美國對全球的氣候佈局，再次重申氣候領導地位」。

他指出，非洲許多國家需要美國的再生能源新技術、調適預警能力及技術標準，防止國家及企業「漂綠」；氣候特使凱瑞（John Kerry）在美國展館中，積極與中美洲及非洲國家倡議合作，顯示美國著重實質技術協助，而非給錢來賠償損失。

此外，中國已遞出橄欖枝，氣候特使解振華和凱瑞多次非正式碰面，彭啟明預期中美將在本會議重啟合作機制，「台灣在未來中美兩國重啟氣候合作下，必須思考未來的氣候戰略佈局」。

非洲與會人士：美國不可信任

對於拜登來訪展示減碳決心，在場與會人士並不領情。「非洲能源業者組織」秘書長伊布拉辛向本報表示：「在氣候議題上，我不認為世界應該相信美國，30年來美國兩度離開公約談判桌」（指前總統小布希與川普），雖然現在拜登來參加會議，但若以後換了總統，恐會為了美國自身利益而再次拒絕談判。

伊布拉辛說，美國在氣候議題上最大問題是「濫用能源」，產生大量碳排，美國人應要減少能源使用，「對非洲民眾來說，我們使用能源是維持生活所需，對美國人來說，他們使用能源是為了享受」。

他舉例說，在基礎建設不足的非洲，醫院等公共設施時常停電，能源是攸關生死的事，「如果美國可以合理使用能源，就能大量減少碳排放」。