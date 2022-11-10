拜登學貸免還計畫 聯邦法官裁定非法

拜登政府豁免部分民眾免還學生貸款債務的計畫，10日遭德州聯邦法官以非法為由駁回。圖為拜登(右一)上月21日在德拉瓦州立大學發表演說後，和學生握手。(美聯社)

德州 聯邦法院法官10日駁回拜登 總統的學貸豁免計畫，針對這項方案提告的保守派團體，獲得重大勝利。

「創造就業 者網路基金會」(Job Creators Network Foundation，JCNF)今年10月代表不符合學貸豁免資格的民眾向德州美國聯邦法院提告，指控拜登政府違反聯邦程序，推出學貸減免計畫之前並未提供機會讓公眾發表意見。

德州北區美國聯邦區域法院法官皮特曼(Mark T. Pittman)10日裁定，拜登政府學貸豁免計畫是非法的。皮特曼是前總統川普任命的聯邦法院法官。

皮特曼在裁決書中寫道：「在這個國家，我們並不是靠著用筆或電話發布全能行政命令來治理的。」裁決書中指出：「相反的，我們是由憲法治理，有著三權分立架構。」

拜登政府10日晚間並未針對皮特曼裁決發表評論，但相關官員先前表示，如果學貸豁免方案遭到法院阻擋，行政部門將不會抗爭。

在另一起訴訟中，內布拉斯加州、密蘇里州、阿肯色州、愛阿華州、堪薩斯州、南卡羅來納州等六個共和黨執政州聯合對拜登政府學貸豁免計畫提告，美國聯邦第八巡迴上訴法院今年10月21日裁定，學貸豁免計畫暫停實施。這起訴訟是許多設法攔下學貸豁免計畫的官司之一。印地安納州、威斯康辛州各有一起類似訴訟，卻因提告證據不足而遭法院撤銷。

拜登總統今年8月宣布學貸豁免計畫之後，保守派團體、共和黨籍州檢察長與國會議員開始討論如何採取法律行動阻擋計畫實施，理由是拜登政府顯然逾越行政權限。拜登宣部計畫的一周之後，「創造就業者網路基金會」便對媒體表示，正在組成律師團隊並與外部顧問討論如何提告。

對於皮特曼的裁決，「創造就業者網路基金會」主席帕克艾琳·帕克(Elaine Parker)10日表示欣慰，並說裁決結果讓法律獲得保護，而法律規定則是所有美國人民的聲音都應該被聯邦政府聽到。