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美學者：習近平極端集權 未來5年局勢恐不穩

美方對拜習會的重要目標：畫定雙方競爭關係「底線」

編譯簡國帆／綜合外電
拜登總統（左）將在14日與中國國家主席習近平在印尼峇里島會面。圖為2013年時任美國副總統的拜登在拜訪北京時，和習近平會晤握手。（路透）
拜登總統（左）將在14日與中國國家主席習近平在印尼峇里島會面。圖為2013年時任美國副總統的拜登在拜訪北京時，和習近平會晤握手。（路透）

拜登總統將在14日與中國國家主席習近平在印尼峇里島會面，路透引述美國政府一位高階官員指出，拜登希望限制與中國關係的惡化程度，但也將坦誠表達美國對台灣和人權問題等議題的關切，希望為美中關係畫下一道「底線」（floor）。

白宮表示，拜登14日在印尼舉行的20國集團（G20）峰會期間，與習近平會談，這是拜登2021年1月擔任總統以來兩人面對面會談。 拜登9日表示，他不願意在與習近平會面時，做出任何重大讓步，希望兩人能畫出彼此的「紅線」，並解決包括台海問題的衝突領域。

路透報導，白宮高階官員說：「總統認為，為雙方關係建立一道底線，確保有約束我們競爭的發展準則，至關重要。」

這位官員表示，這場「拜習會」將不會發表聯合聲明，也不期望會達成具體協議，「我預期總統將坦誠地談及我們的一些關切，包括中華人民共和國威脅台灣海峽兩岸和平與穩定的活動，以及我們對侵害人權的長期憂慮」。這位官員說，兩人也可能討論俄烏戰爭和北韓問題。

這位官員也說，白宮尋求在氣候和軍事等領域與中國繼續對話，而華府相信中國和俄羅斯有說服北韓不要恢復核武試驗的籌碼，「這是一個中國和美國有合作歷史的領域......有過去能夠合作的紀錄。因此，我認為總統將秉持這種精神展開對話」。這位官員說，美國也已注意到習近平關於不在烏克蘭使用核武的「重要」言論。

這位美國官員說，雙方正在討論針對此次會晤的預防新冠措施，但未詳細說明。

拜登 習近平 白宮

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