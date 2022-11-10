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潘斯憶國會之亂爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

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潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國前副總統潘斯（Mike Pence）將出版回憶錄，透露為了勝選，前總統川普（前排右）不惜怒斥潘斯（前排左）是「窩囊廢」（wimp）。本報資料照片。(記者張文馨／攝影)
美國前副總統潘斯（Mike Pence）將出版回憶錄，透露為了勝選，前總統川普（前排右）不惜怒斥潘斯（前排左）是「窩囊廢」（wimp）。本報資料照片。(記者張文馨／攝影)

美國前總統川普支持者去年1月6日衝入國會山莊試圖反對國會認可選舉人團投票結果，撼動全球；前副總統潘斯（Mike Pence）9日在華爾街日報揭露內幕，川普為了迫使他阻止國會認證程序，批評潘斯是個「窩囊廢」（wimp），稱自己5年前選擇潘斯做副手是大錯特錯。

潘斯15日將發表回憶錄，他9日在華爾街日報投書，披露部分內容，曝光2020年11月選後到2021年1月6日暴亂事件結束後，他和川普的幾度交手。

川普暗示改變選舉結果 潘斯翻白眼

潘斯說，11月中旬他和川普共進午餐，建議川普若法律挑戰失敗，應明快接受結果，展開政權交接，專心打好接下來的參議員和州長選舉準備東山再起，川普當時說，「2024太遠了。」

潘斯表示，12月起開始傳言他一人能改變選舉結果，潘斯支持合法挑戰並在國會充分辯論，他當時認為，1月6日當天在華府的造勢活動，將有助外界關注選舉程序。

潘斯透露，當他12月23日在空軍二號上準備和家人朋友一起過節，川普轉推「潘斯行動卡（Operation Pence Card）」的推文，暗示即便所有努力都失敗了，潘斯仍能以一己之力改變選舉結果，「我把這則推文給妻子凱倫（Karen Pence）看，然後翻了個白眼。」

1月1日一大早，川普打電話給潘斯，提到有眾議員將提起訴訟，要求聯邦法院認定潘斯有絕對權力和裁量權，決定哪些選舉人票能被計入，川普說，「我不想看到『潘斯反對這項訴訟』變成今天的頭條新聞。」

川普稱潘斯太老實 「民眾會覺得你太蠢」

「我的確反對。」潘斯告訴川普，他自認憲法沒有賦予副總統這項權力。川普對潘斯說，「你太老實了，成千上萬的人會笑你沒膽，民眾會覺得你太蠢。」

川普拉上號稱有法理依據的律師，幾度遊說潘斯片面反對部分選舉人票，並稱這可以讓潘斯揚名立萬；當1月5日晚上睡覺前，他看到川普競選團隊發布聲明，針對紐約時報報導潘斯告訴川普，自己無權阻止國會認證選舉結果，潘斯說，「這是真的」，但總統競選團隊斥這是一則假新聞，「我有一種感覺，1/6會是漫長的一天。」

1月6日，潘斯起得很早，和團隊討論要發給國會的聲明，11時許川普來電，潘斯再度拒絕川普要求，並告訴川普他會在聯席會議開始前再發一則聲明，川普拔高音量對他吼道：「你像個窩囊廢般退縮了，若你這麼做了，就表示我在5年前選擇你（擔任副手）是大錯特錯。」

「我們兩個都發誓 要支持並捍衛憲法」

川普怒斥：「你不是在保護我們的國家，你應該支持且捍衛我們的國家。」潘斯平靜地告訴總統，「我們兩個都發誓要支持並捍衛憲法。」

潘斯說，他的車隊抵達國會山莊時，看到在東草坪上和平示威的群眾，沒想到會議開始後，暴民從西邊進犯。

潘斯回憶，當會議討論進行了40分鐘，奧克拉荷馬州參議員藍福特（James Lankford）正在發言，坐在前面的麥唐諾（Elizabeth MacDonough）背靠椅背輕輕對他說，「副總統先生，示威者已經在一樓破門而入，讓你知道一聲。」

此時，維安成員走進來告訴潘斯，「副總統先生，我們該走了。」潘斯認為國會警察很快會控制局面，因此他告訴安全人員，可以在為副總統保留的鄰近辦公室等候。

潘斯不走 「不讓那些人看到車隊倉皇駛離」

很快，負責潘斯維安的隊長吉伯斯（Timothy Giebels）說：「先生，我們必須護送你離開這棟建築物」，衝入眾議院的示威者們正往參議院來；潘斯事後得知，多數示威者衝著他來，不過潘斯拒絕離開國會大廈，他指著吉伯斯的胸膛說道：「你沒聽到我說的嗎？我不走，我不會讓那些人看到車隊倉皇駛離國會大廈。」

吉伯斯妥協，但堅持不能待在原地，「這間辦公室只有一扇玻璃門，我們保護不了你。」維安建議移動到樓下車庫和貨物進出口位置，潘斯抵達時，車隊已經等在那裡，車頭朝向出口位置，吉伯斯準備護送潘斯上車，潘斯停下來說「我不上車」，吉伯斯解釋只是讓他在車上等，不會離開國會大廈。

潘斯說，他一旦上車馬上就會被載離現場，因此他們在車庫等待，沒有電視，幕僚和維安人員就透過警用雷達裝置和推特，來簡報最新狀況；眾議院和參議院領袖都被帶到國會山莊以外的安全地點，但其他成員還被困在眾院議場，當暴民正徹底搜索國會，有的人高喊要「吊死潘斯！（Hang Mike Pence!）」。

潘斯表示，兩黨國會領導人很快透過一場電話會議來確認應盡快復會，完成計票程序的共識；白宮也似乎冷靜下來，川普三度推文要求民眾冷靜、回家。

議員重返議場 所有事情都變了

潘斯說，當議員們重返議場，所有事情都改變了，許多議員們撤回原本提出的異議案，暴民們實施暴力與破壞，也加速終結針對選舉異議的辯論；1月7日凌晨3時40分，明尼蘇達州參議員柯洛布查（Amy Klobuchar）宣讀2020選舉結果。

潘斯表示，他在1月11日和川普碰面，川普問他和家人還好嗎？對於國會發生的事情害怕嗎？潘斯回應，看著民眾摧毀國會山莊，讓他憤怒不已，他告訴川普要放下此事，川普靜靜答道「對啊」。

1月14日兩人再度碰面，潘斯讚許川普在前一天晚上明確譴責國會山莊的暴力事件，看著沮喪的川普，潘斯對他說：「我猜我們在兩件事上意見相左，一件是1月6日，一件是我從未停止替你禱告。」

川普笑了說，「對啊，永遠不要改變。」

川普 參議員 華爾街

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