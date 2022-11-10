我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會敲定14日印尼見 拜登將提台海等一系列關切議題

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

拜習會敲定14日印尼見 拜登將提台海等一系列關切議題

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登總統（左）和中國國家主席習近平（右）將於14日在印尼峇厘島舉行首次的面對面雙邊會談。（美聯社資料照）
拜登總統（左）和中國國家主席習近平（右）將於14日在印尼峇厘島舉行首次的面對面雙邊會談。（美聯社資料照）

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）10日宣布，拜登總統和中國國家主席習近平將於14日在印尼峇厘島舉行首次的面對面雙邊會談；拜登將傳遞持續溝通的基礎，資深官員表示，美國對中政策不是「圍堵」（containment）。

這將是拜習首次以國家元首身分舉行面對面會談，在此之前，兩人曾五度通話。

尚皮耶表示，拜習將討論維持並深化美中溝通管道的努力，負責任地管理競爭，以及在利益一致之處共事，尤其是面對影響整體國際社會的跨國挑戰，兩人將討論一系列區域與全球議題。

白宮資深官員表示，這將是一場深入且實質的對話，進一步理解雙方的優先事項與目標，並降低誤解；拜登將在會中提出一系列關切議題，包含中國的行動威脅台海和平穩定、迫害人權，以及對盟國夥伴的種種經濟壓迫行徑。

此外，資深官員表示，拜登將和習近平討論雙美中可以共事的領域，預計會涵蓋區域及全球議題；以及從俄羅斯對烏克蘭的侵略，到北韓近日的挑釁。

資深官員表示，美中在會談後不會有聯合聲明或協議，拜登此次想傳遞應確保溝通管道的基礎，且美中雙方應順著兩位元首設定的方向，開展後續作業。

這名官員提到，共產黨的領導階層交替給雙邊溝通帶來挑戰；另外，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中方切斷對美溝通管道並停止部分合作，既不適當且反應過度，「我們不認為溝通管道應該一下打開、一下關掉，尤其是在緊張時期，軍事管道特別重要。」

這名官員表示，美國認為所有溝通管道應暢通，這段時間以來，除了美國駐北京大使伯恩斯會晤中國外交部長王毅，以及國務卿布林肯和王毅通話之外，美中還有其他私下對話。

拜習面對面會晤是兩人在7月28日通話時達成的共識，歷經3個多月的磋商，加上美中外長上月底通話，都在為拜習首會鋪路。

拜登9日答覆媒體詢問表示，在跟習近平對話時，不會有任何基本讓步，他重申美國「與中國競爭，但不追求衝突」的基本立場；美中會畫出攸關各自國家安全的「紅線」，針對這些紅線領域是不是會有衝突，若是，要怎麼解決。

他兩度被記者詢問會不會在拜習會時，當著中國國家主席習近平的面，告訴習美國會以軍事捍衛台灣，他沒有正面回應，僅說，「我會跟他有這個對話。」

拜登說，「台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，我確定我們會討論台灣。」

國務院發言人普萊斯（Ned Price）曾表示，美國不尋求牽制中方，美國的目標不是「阻撓中國」（hold China back），美國意在維護以規則為基礎的國際秩序。

普萊斯表示，任何以為「美國意在對抗中國或其他國家」的想法都不是真的，兩國關係的核心應是競爭，美國會負責任地管理競爭。

拜登 白宮 習近平

上一則

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席

延伸閱讀

若共和黨眾院過半 拜登：支援烏克蘭「持續不間斷」

若共和黨眾院過半 拜登：支援烏克蘭「持續不間斷」
紅潮未現 拜登：美國好日子、會拚連任

紅潮未現 拜登：美國好日子、會拚連任
馬斯克親中、沙國企業入股推特 拜登：與他國關係值得關注

馬斯克親中、沙國企業入股推特 拜登：與他國關係值得關注
當面告訴習近平軍力護台？拜登：會討論台灣

當面告訴習近平軍力護台？拜登：會討論台灣

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席

2022-11-10 11:34
共和黨俄州參議員候選人范斯。(美聯社）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

2022-11-09 13:00
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

2022-11-09 14:01
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替
Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國