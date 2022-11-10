拜習會敲定14日印尼見 拜登將提台海等一系列關切議題

拜登總統（左）和中國國家主席習近平（右）將於14日在印尼峇厘島舉行首次的面對面雙邊會談。（美聯社資料照）

白宮 發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）10日宣布，拜登 總統和中國國家主席習近平 將於14日在印尼峇厘島舉行首次的面對面雙邊會談；拜登將傳遞持續溝通的基礎，資深官員表示，美國對中政策不是「圍堵」（containment）。

這將是拜習首次以國家元首身分舉行面對面會談，在此之前，兩人曾五度通話。

尚皮耶表示，拜習將討論維持並深化美中溝通管道的努力，負責任地管理競爭，以及在利益一致之處共事，尤其是面對影響整體國際社會的跨國挑戰，兩人將討論一系列區域與全球議題。

白宮資深官員表示，這將是一場深入且實質的對話，進一步理解雙方的優先事項與目標，並降低誤解；拜登將在會中提出一系列關切議題，包含中國的行動威脅台海和平穩定、迫害人權，以及對盟國夥伴的種種經濟壓迫行徑。

此外，資深官員表示，拜登將和習近平討論雙美中可以共事的領域，預計會涵蓋區域及全球議題；以及從俄羅斯對烏克蘭的侵略，到北韓近日的挑釁。

資深官員表示，美中在會談後不會有聯合聲明或協議，拜登此次想傳遞應確保溝通管道的基礎，且美中雙方應順著兩位元首設定的方向，開展後續作業。

這名官員提到，共產黨的領導階層交替給雙邊溝通帶來挑戰；另外，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中方切斷對美溝通管道並停止部分合作，既不適當且反應過度，「我們不認為溝通管道應該一下打開、一下關掉，尤其是在緊張時期，軍事管道特別重要。」

這名官員表示，美國認為所有溝通管道應暢通，這段時間以來，除了美國駐北京大使伯恩斯會晤中國外交部長王毅，以及國務卿布林肯和王毅通話之外，美中還有其他私下對話。

拜習面對面會晤是兩人在7月28日通話時達成的共識，歷經3個多月的磋商，加上美中外長上月底通話，都在為拜習首會鋪路。

拜登9日答覆媒體詢問表示，在跟習近平對話時，不會有任何基本讓步，他重申美國「與中國競爭，但不追求衝突」的基本立場；美中會畫出攸關各自國家安全的「紅線」，針對這些紅線領域是不是會有衝突，若是，要怎麼解決。

他兩度被記者詢問會不會在拜習會時，當著中國國家主席習近平的面，告訴習美國會以軍事捍衛台灣，他沒有正面回應，僅說，「我會跟他有這個對話。」

拜登說，「台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，我確定我們會討論台灣。」

國務院發言人普萊斯（Ned Price）曾表示，美國不尋求牽制中方，美國的目標不是「阻撓中國」（hold China back），美國意在維護以規則為基礎的國際秩序。

普萊斯表示，任何以為「美國意在對抗中國或其他國家」的想法都不是真的，兩國關係的核心應是競爭，美國會負責任地管理競爭。