WSJ：避免對俄衝突升級 美拒供先進無人機給烏克蘭

華爾街日報9日獨家披露，美國政府拒絕把先進無人機交給烏克蘭以避免對俄衝突升級。圖為美國國防部此次拒供的MQ-1C「灰鷹」無人機。資料照片。(美聯社)

華爾街日報9日獨家披露，儘管烏克蘭 政府與美國跨黨派國會議員提出請求，拜登政府不會把先進無人機交給基輔當局，反映出華府 願意為烏方防禦提供的武器種類限制。

報導指出，這個決定讓烏克蘭失去了基輔當局幾個月來一直在要求的那種先進武器。據美方官員與其他知情人士表示，美國國防部 以顧慮提供MQ-1C「灰鷹」無人機可能升高衝突，並向莫斯科表明華府正提供能鎖定俄羅斯境內陣地的武器為由拒絕了此一要求。

報導指出，美方官員有時候也擔心，無人機上的技術可能在戰場被偷。例如，無人機若被擊落，平台上的攝影機可能被偷。但官員們表示，這種顧慮並不是此次決定的核心內容。

「灰鷹」無人機製造商通用原子公司（General Atomics）的發言人證實，該公司已經知曉了決定，但拒絕評論細節。美國國防部官員沒有立刻發表意見。

路透6月就引述2名消息人士說法指出，美方暫停了原訂向烏克蘭出售4架「灰鷹」攻擊無人機的計畫。美國國防部國防技術安全管理局（Defense Technology Security Administration）深入審查該計畫安全性問題時提出反對，原因是擔心機上雷達及監控設備要是落入俄軍手中，就可能為美國帶來安全風險。